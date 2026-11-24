L’Amministrazione comunale celebra i risultati della stagione 2025/2026

Appuntamento giovedì 26 novembre alle 20.30 al Cinema Teatro Fabrizio De André

MANDELLO DEL LARIO – Il Cinema Teatro Fabrizio De André ospiterà giovedì 26 novembre, alle 20.30, la Cerimonia di Premiazione dei Giovani Atleti e dell’Atleta dell’Anno 2026, l’appuntamento promosso dall’Amministrazione comunale di Mandello del Lario per celebrare i giovani sportivi del territorio e riconoscere i risultati raggiunti durante la stagione 2025/2026.

La serata sarà dedicata agli atleti che si sono particolarmente distinti nelle rispettive discipline, valorizzando non soltanto i traguardi sportivi, ma anche l’impegno, la determinazione e la passione dimostrati nel corso della stagione.

A presentare la cerimonia sarà il giornalista Stefano Bolotta. Sono previsti anche ospiti speciali, che porteranno sul palco testimonianze ed esperienze legate al mondo dello sport. Il programma sarà arricchito dalla partecipazione del mentalista Davide Vicini, protagonista di uno spettacolo.

Nel corso dell’appuntamento verrà inoltre assegnato il riconoscimento di Atleta dell’Anno 2026, destinato a chi si è distinto in modo particolare per il proprio percorso sportivo.

“È sempre una soddisfazione poter dedicare una serata ai giovani sportivi del nostro territorio e ai risultati che hanno raggiunto nel corso della stagione. Dietro ogni traguardo ci sono impegno, allenamento, determinazione e tanta passione, qualità che meritano di essere riconosciute e valorizzate”, commenta l’assessore allo Sport Igor Amadori.

“Con questa cerimonia vogliamo dare il giusto risalto ai risultati ottenuti dai ragazzi nelle diverse discipline, ma anche ringraziare le società sportive, gli allenatori e le famiglie che li accompagnano e li sostengono durante il loro percorso. Un ringraziamento particolare va anche ad Acinque S.p.A. per il contributo e la collaborazione, che rappresentano un prezioso sostegno alla realizzazione di questa iniziativa. Mi auguro che sia per tutti una bella occasione da condividere e un motivo di orgoglio”, conclude Amadori.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza, le famiglie, le società sportive e gli appassionati a partecipare alla serata per applaudire i risultati dei giovani atleti mandellesi.