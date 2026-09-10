Mandello, un’opportunità per i giovani: al via le candidature per “Giovani Competenti”

L’iniziativa di Living Land è rivolta ai ragazzi tra 18 e 23 anni

Previsto un contratto di lavoro e un’indennità per attività educative e aiuto compiti

MANDELLO DEL LARIO – Un’opportunità per avvicinarsi al mondo del lavoro, acquisire nuove competenze e mettersi alla prova in un contesto educativo. A Mandello del Lario sono aperte le candidature per “Giovani Competenti”, il progetto promosso da Living Land in collaborazione con gli Ambiti Territoriali di Bellano, Lecco e Merate.

L’iniziativa è rivolta ai giovani tra i 18 e i 23 anni e prevede un impegno di almeno un pomeriggio alla settimana, da ottobre 2026 a maggio 2027. I ragazzi selezionati saranno coinvolti in attività laboratoriali e di aiuto compiti rivolte a bambini e preadolescenti, all’interno di diversi Comuni del territorio.

Per i giovani che parteciperanno non si tratterà soltanto di un’esperienza formativa: il progetto prevede infatti un’indennità economica e un regolare contratto di lavoro dipendente.

Le attività potranno essere svolte, oltre che a Mandello del Lario, nei Comuni di Lecco, Annone di Brianza, Ballabio, Bellano, Bulciago, Casatenovo, Castello di Brianza, Carenno, Cernusco Lombardone, Colle Brianza, Cremeno, Dolzago, Ello, Galbiate, Garbagnate Monastero, Merate, Missaglia, Oggiono, Olgiate Molgora, Robbiate, Sirone e Suello.

I giovani selezionati dovranno essere in grado di supportare i bambini nello svolgimento dei compiti e nello studio e garantire la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.

Per partecipare a “Giovani Competenti” è necessario presentare la candidatura entro lunedì 21 settembre 2026.

Le domande devono essere inviate attraverso il sito di Living Land, nella pagina dedicata al progetto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo livingland.giovani@consorzioconsolida.it oppure contattare il numero 335 7502021.

L’Amministrazione comunale di Mandello invita i giovani del territorio a cogliere l’opportunità.

“Questa esperienza rappresenta un’importante occasione di orientamento e apprendimento per i ragazzi di Mandello, che avranno la possibilità di avvicinarsi al mondo del lavoro, acquisire nuove competenze pratiche e relazionali e mettersi alla prova in un’esperienza concreta di crescita personale e professionale – commenta Silvia De Battista, assessore all’Istruzione e ai Servizi Sociali –. Ci auguriamo che tanti giovani colgano con entusiasmo questa opportunità”.