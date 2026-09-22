Mobilità sostenibile, treno e battello per scoprire il Lecchese

La Settimana europea della mobilità, iniziata il 16 settembre, si conclude oggi

La Provincia di Lecco promuove gli itinerari integrati tra ferrovia e navigazione

LECCO – La Settimana europea della mobilità si conclude oggi, 22 settembre, e tra le proposte promosse nel Lecchese c’è un modo diverso di raggiungere e attraversare il territorio: combinare treno e battello, lasciando l’auto a casa.

La Provincia di Lecco ha scelto l’occasione della settimana dedicata alla mobilità sostenibile per promuovere i pacchetti integrati sviluppati da Trenord, in collaborazione con Navigazione Laghi. L’obiettivo è consentire a cittadini e turisti di raggiungere le principali destinazioni lombarde utilizzando sistemi di trasporto differenti e collegati tra loro.

Per il territorio lecchese, le proposte prevedono di arrivare a Lecco in treno e proseguire poi in battello verso le località del ramo lecchese del Lago di Como. Un sistema che mette in relazione il trasporto ferroviario con la navigazione lacuale e permette di attraversare il territorio utilizzando il trasporto pubblico.

Tra gli itinerari proposti c’è il Tour del primo bacino del Lago di Lecco, indicato come esempio concreto di integrazione tra differenti sistemi di trasporto e di valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico lombardo.

C’è poi Il Viandante via Lago, disponibile nella formula di un giorno oppure di due giorni. L’itinerario segue la sponda lecchese del lago, caratterizzata da ambiti territoriali differenti e idealmente collegata dal Sentiero del Viandante.

Il percorso parte da Lecco e risale verso i comuni affacciati sul lago, attraversando località come Abbadia e Mandello, fino ad arrivare a Varenna, indicata come la perla della sponda lecchese. Proseguendo, il viaggio conduce verso altri luoghi di interesse, tra cui l’Abbazia di Piona, fino a Colico, dove il fiume immette le proprie acque nel lago. Sullo sfondo si incontrano le montagne della Valtellina e della Valsassina.

Il tema centrale resta quello dell’integrazione tra i diversi sistemi di mobilità. Ferrovia, navigazione e trasporto pubblico possono infatti essere collegati per rendere gli spostamenti più sostenibili e consentire di raggiungere il territorio lecchese senza utilizzare necessariamente l’automobile.

“La mobilità sostenibile dev’essere un’alternativa valida ed efficiente per chi vuole raggiungere il territorio lecchese per godere delle sue numerose bellezze e per chi ci vive quotidianamente”, sottolinea il progetto.

L’integrazione tra ferrovia, navigazione e trasporto pubblico viene indicata come uno strumento per vivere il territorio in modo più responsabile e accessibile. Una prospettiva che, con la conclusione oggi della Settimana europea della mobilità, guarda anche alla necessità di rendere più efficace il collegamento tra i servizi esistenti.

Per le istituzioni, infatti, il compito è quello di rendere l’interscambio sempre più coordinato ed efficiente. La sfida per il futuro indicata dalla Provincia di Lecco è integrare maggiormente le infrastrutture esistenti con un servizio pubblico puntuale e attrattivo.

Il treno e il battello diventano così due elementi di uno stesso sistema, capace di collegare le località del territorio e di offrire un’alternativa all’utilizzo dell’auto per chi arriva sul lago e per chi ogni giorno lo attraversa.