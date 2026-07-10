Monte Piazzo, da domani riapre la galleria della Statale 36: ripristinate due corsie in entrambe le direzioni

Si conclude il maxi intervento da 77 milioni di euro finanziato con le risorse delle Olimpiadi Milano-Cortina
Conclusi i lavori, resta il monitoraggio del versante del Monte Legnoncino, interessato da una deformazione gravitativa
COLICO – Dopo mesi di lavori, chiusure e modifiche alla viabilità, la galleria Monte Piazzo sulla Statale 36 torna completamente percorribile. Da domani, sabato 11 luglio, saranno infatti nuovamente disponibili le due corsie in entrambe le direzioni, segnando la conclusione del maxi intervento finanziato con le risorse delle Olimpiadi Milano-Cortina.
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