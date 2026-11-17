I buoni sono già disponibili negli uffici comunali, dal martedì al sabato dalle 10 alle 12

Potranno essere utilizzati dal 1° dicembre al 10 gennaio

VARENNA – Un ingresso gratuito al Villa Cipressi Christmas Garden e una cioccolata calda offerta dal Comune per ogni residente. A Varenna l’atmosfera natalizia si apre anche alla comunità locale con un’iniziativa pensata dall’Amministrazione comunale per permettere a tutti gli abitanti, soprattutto ai più piccoli, di vivere il villaggio natalizio allestito nello storico giardino.

I buoni per una consumazione sono già disponibili e possono essere ritirati presso gli uffici comunali dal martedì al sabato, dalle 10 alle 12. Ogni residente potrà ricevere un buono per una cioccolata calda da gustare all’interno del Giardino Natalizio. Per i minorenni, il ritiro potrà essere effettuato dai genitori o da chi ne fa le veci.

I buoni saranno utilizzabili dal 1° dicembre 2026 al 10 gennaio 2027 presso il punto ristoro allestito all’interno di Villa Cipressi. L’ingresso al Christmas Garden rimane gratuito per tutti i residenti di Varenna.

“Questa iniziativa nasce dal desiderio di coinvolgere attivamente tutti gli abitanti di Varenna, e in particolare i nostri bambini, offrendo loro un’occasione speciale per vivere e gustare appieno l’atmosfera magica della nostra Villa Cipressi”, spiega il sindaco Mauro Manzoni. “Vogliamo che questo luogo storico, gioiello del nostro territorio, sia sentito durante le feste come uno spazio accogliente e familiare per tutta la comunità”.

Promosso da R Collection Hotels, con il patrocinio e il contributo del Comune di Varenna, il Villa Cipressi Christmas Garden trasforma lo storico Giardino Botanico in un villaggio natalizio caratterizzato da migliaia di luci, installazioni scenografiche e percorsi immersivi che conducono fino all’iconico cancello affacciato sul lago.

Il villaggio è aperto tutti i giorni fino al 10 gennaio 2027, dalle 10 alle 22, con ultimo ingresso alle 21. Per i residenti l’accesso è gratuito. Il calendario propone già diversi appuntamenti pensati per le famiglie: le esibizioni gospel sono in programma sabato 14 novembre e sabato 21 novembre, nel pomeriggio, mentre Babbo Natale accoglierà i bambini nella sua casa ogni fine settimana a partire dal 28 novembre. Gli incontri sono previsti il 28 e 29 novembre, il 5 e 6, il 12 e 13 e il 19 e 20 dicembre, oltre alle aperture straordinarie di lunedì 7 e martedì 8 dicembre, in occasione del Ponte dell’Immacolata.

Il calendario si concluderà con l’arrivo della Befana, previsto per mercoledì 6 gennaio 2027. L’offerta di Villa Cipressi comprende inoltre il Christmas Bar, allestito nelle sale affrescate, il Christmas Shop e il ristorante stagionale Caminetto, aperto a cena fino al 9 gennaio.

Nel frattempo, il Comune sta lavorando al programma delle ulteriori iniziative che animeranno il borgo durante le festività. Il calendario completo sarà presentato nelle prossime settimane e affiancherà gli appuntamenti già previsti a Villa Cipressi. Intanto è stata fissata anche la data per l’accensione delle luminarie nelle vie e nelle contrade del paese: si accenderanno la sera di sabato 28 novembre, in coincidenza con l’inizio del tempo di Avvento secondo il Rito Romano.