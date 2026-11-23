L’invito è aperto a tutta la cittadinanza, con un dettaglio rosso e un fiore

Martedì 24 novembre alle 18 in piazza Leonardo da Vinci

MANDELLO DEL LARIO – Mandello del Lario rinnova il suo impegno contro la violenza sulle donne con il flash mob “Nemmeno con un fiore”, in programma martedì 24 novembre, alle 18, in piazza Leonardo da Vinci, davanti al Municipio. L’iniziativa, organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la sezione danza della Polisportiva Mandello, vuole coinvolgere l’intera comunità in un momento di riflessione, sensibilizzazione e partecipazione, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Non soltanto le allieve della scuola di danza, diretta dall’insegnante Gemma Della Torre, potranno prendere parte all’evento: l’invito è rivolto a tutti, donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini. Per partecipare sarà sufficiente indossare un dettaglio rosso, come una sciarpa, un berretto, un maglione o un paio di scarpe, e portare con sé un fiore dello stesso colore.

Il programma si aprirà con un momento di riflessione affidato agli alunni della scuola secondaria Alessandro Volta, che presenteranno il lavoro sviluppato durante un laboratorio condotto dal pedagogista Alessandro Vecchietti, dedicato agli stereotipi e al rispetto tra i generi.

Spazio anche agli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Bertacchi, che proporranno una sintesi del percorso di analisi delle parole e dei messaggi contenuti in alcune canzoni attuali, con l’obiettivo di interrogarsi sul linguaggio e sui modelli culturali che attraversano la musica.

Ad accompagnare il pomeriggio ci sarà anche la PRS, con l’insegnante Sara Balatti e i suoi allievi e allieve, che proporranno alcuni brani musicali. In piazza saranno inoltre presenti le scarpe rosse, simbolo ormai riconosciuto della lotta contro la violenza sulle donne, mentre dal balcone del Palazzo comunale sarà esposto lo striscione ispirato all’installazione artistica di Elina Chauvet.

Il flash mob è diventato negli anni un appuntamento consolidato per Mandello, un’occasione per riaffermare collettivamente il valore del rispetto e il rifiuto di ogni forma di violenza.

“Questo flash mob è ormai una tradizione per Mandello, un momento per ribadire insieme il valore del rispetto e il rifiuto di ogni forma di violenza – dichiara l’assessore alle Pari opportunità Doriana Pacher –. Come in ogni edizione, i ragazzi sono il cuore dell’iniziativa: la loro presenza costante attraverso la scuola, la danza e la musica ci dimostra che il cambiamento culturale parte proprio dalle nuove generazioni. Vi aspettiamo in piazza, uniti dal colore rosso e da un impegno condiviso”.

Per chi volesse partecipare al flash mob, sulla pagina Instagram della Polisportiva Mandello è disponibile il video tutorial con i passi della coreografia.

L’appuntamento è dunque per martedì 24 novembre alle 18 in piazza Leonardo da Vinci. In caso di maltempo, l’iniziativa sarà rinviata a una data da destinarsi.