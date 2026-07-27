Perledo, il Campus Estivo si chiude con la festa di PizzAut

Oltre 330 pizze servite al parco Tognacchini

Cena offerta gratuitamente ai bimbi che hanno partecipato al campus

PERLEDO – Una serata di festa, condivisione e inclusione ha salutato la conclusione dell’edizione 2026 del Campus Estivo di Perledo, che anche quest’anno ha coinvolto bambini e ragazzi in settimane ricche di attività, esperienze e momenti di crescita.

A rendere ancora più speciale l’appuntamento finale, ospitato al parco Tognacchini, è stata la presenza del Food Truck di PizzAut, che ha trasformato la festa in un momento di aggregazione capace di coinvolgere l’intera comunità.

La partecipazione è stata infatti molto ampia: nel corso della serata sono state preparate e servite oltre 330 pizze, segno della grande risposta di famiglie, cittadini e visitatori che hanno scelto di prendere parte all’iniziativa.

Un gesto particolarmente apprezzato è arrivato proprio da PizzAut, che ha deciso di offrire gratuitamente la cena a tutti i bambini iscritti al Campus Estivo, regalando loro un momento di festa ancora più speciale.

«È stata una serata che racchiude perfettamente lo spirito del Campus Estivo – commenta la consigliera delegata al Sociale, Maria Grazia Ongania –. Vedere così tante persone riunite per condividere un momento di festa è la conferma del valore di questo progetto, che cresce anno dopo anno grazie all’impegno di tante persone».

La consigliera ha voluto ringraziare in particolare gli educatori, «che con professionalità e passione hanno accompagnato i nostri ragazzi durante tutto il percorso», oltre alle famiglie che hanno scelto il Campus e ai bambini, «veri protagonisti dell’iniziativa».

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche allo staff di PizzAut. «Hanno portato a Perledo non solo un servizio impeccabile, ma anche un bellissimo messaggio di inclusione e partecipazione, offrendo la cena ai bambini del Campus», ha aggiunto Ongania.

Parole di riconoscenza anche per il Deportivo de Perlèe, che ha curato il servizio bar durante la serata, per il Gruppo Alpini di Perledo e per tutti i volontari e i cittadini che, con la loro presenza e il loro contributo, hanno reso possibile la buona riuscita dell’evento.

L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per il successo dell’iniziativa e rinnova il proprio impegno nel sostenere attività dedicate ai più giovani e alle famiglie, nella convinzione che esperienze come il Campus Estivo rappresentino un’importante occasione di crescita, socialità e rafforzamento del senso di comunità.