Perledo Smart Bus, partenza rinviata al 5 ottobre per motivi organizzativi

Slitta di due settimane l’avvio del nuovo servizio di trasporto diurno tra le frazioni, il centro e le stazioni ferroviarie

Il Comune comunicherà nei prossimi giorni gli orari dettagliati delle fermate e le modalità per acquistare biglietti e abbonamenti

PERLEDO – Il Perledo Smart Bus non partirà il 21 settembre come inizialmente previsto. Il Comune ha comunicato che, per motivi di carattere organizzativo, l’avvio del nuovo servizio di trasporto diurno sperimentale è stato posticipato a lunedì 5 ottobre.

Uno slittamento di due settimane che non modifica però l’impianto del progetto costruito negli ultimi mesi dall’Amministrazione comunale per collegare le frazioni di Perledo con il centro, la stazione ferroviaria di Varenna-Esino-Perledo e Bellano. Il rinvio è legato alla necessità di completare gli aspetti organizzativi e, in particolare, l’attivazione dei sistemi informativi necessari per l’acquisto dei titoli di viaggio e la gestione del servizio. La determina comunale firmata il 18 settembre precisa infatti che l’avvio è subordinato proprio alla piena operatività di questi sistemi e che, in ogni caso, non potrà essere successivo al 5 ottobre.

Il Perledo Smart Bus è il risultato di un percorso avviato nei primi mesi dell’anno. L’ Amministrazione aveva inizialmente lanciato un sondaggio per verificare l’effettiva domanda di un servizio integrativo capace di raggiungere le frazioni escluse dalla normale rete del trasporto pubblico. L’indagine aveva restituito un consenso molto ampio: il 98,5% dei partecipanti si era detto favorevole all’attivazione del servizio, con una richiesta particolarmente forte di collegamenti utili non soltanto ai turisti, ma anche a residenti, studenti, pendolari e anziani.

Proprio sulla base di quel confronto il Comune aveva definito nei mesi successivi il modello sperimentale, inizialmente annunciato in partenza per il 21 settembre.

Sei corse e collegamenti tra le frazioni e Bellano

Il servizio sarà gestito da Arriva Srl e nasce con l’obiettivo di raggiungere quelle località che oggi non sono servite dal normale Tpl. La determina comunale individua un percorso che comprende Bologna Alta, Gisazio, Cusola, Regoledo, Cestaglia, Gittana, Cava Alta, Perledo Centro, Vezio, la stazione di Varenna-Esino-Perledo, Riva di Gittana e la stazione di Bellano.

Sono previste sei corse giornaliere: quattro dal lunedì al sabato e due dal lunedì al venerdì. Gli estremi del servizio saranno Bologna e Bellano, con partenze distribuite tra la prima mattina e la sera.

Il Comune ha costruito gli orari cercando di integrare il servizio con i collegamenti ferroviari e con il trasporto scolastico, evitando sovrapposizioni nelle fasce in cui mezzi e personale sono già impegnati.

Resteranno confermate anche le tariffe già previste: 2 euro per la corsa singola e 30 euro per l’abbonamento mensile. Il titolo di viaggio potrà essere acquistato presso i rivenditori autorizzati del trasporto pubblico locale, tramite carta contactless direttamente a bordo oppure attraverso l’app Arriva MyPay. Su questi aspetti, però, il Comune ha annunciato che fornirà nei prossimi giorni informazioni più dettagliate, insieme agli orari delle singole fermate.

Una sperimentazione che guarda anche al futuro

Lo Smart Bus nasce come servizio sperimentale e vuole rispondere a una criticità strutturale di Perledo: la difficoltà di collegare nuclei sparsi e frazioni con il centro e con le stazioni ferroviarie. La stessa determina comunale richiama, tra le ragioni del progetto, l’aumento del traffico privato, la saturazione delle aree di sosta centrali e l’assenza del Tpl in diverse località periferiche.

L’affidamento è previsto fino al 6 febbraio 2027, con possibilità di proroga fino all’8 giugno 2027.

Perledo, del resto, ha già sperimentato negli ultimi anni altri modelli di mobilità integrativa. Al servizio diurno si affianca il Night Bus, confermato anche nel 2026 e operativo fino al 15 ottobre per collegare nelle ore serali il lago e le frazioni.

Ora, quindi, per il debutto dello Smart Bus servirà attendere qualche giorno in più.