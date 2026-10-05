Protezione civile, la squadra di Colico impegnata in tre giorni di esercitazione

Dal 2 al 4 ottobre la squadra della Sezione ANA “Alto Lario” di Colico ha partecipato all’esercitazione “Bergamo 2026”

A guidare la squadra il coordinatoreBrazzorotto, affiancato da otto volontari provenienti dai gruppi di Dorio, Dervio, Cremia, Montemezzo e Colico

COLICO – La squadra della Protezione civile della Sezione ANA “Alto Lario” di Colico è stata impegnata per tre giorni nell’esercitazione di Raggruppamento “Bergamo 2026”, un appuntamento dedicato alla formazione, alla verifica delle procedure e al coordinamento tra volontari. L’attività si è svolta dal 2 al 4 ottobre, con il coinvolgimento delle Sezioni ANA della Lombardia e dell’Emilia-Romagna.

I volontari della sezione di Colico hanno partecipato alle diverse attività previste dal programma, mettendo a disposizione competenze differenti a seconda degli incarichi. La squadra è stata impiegata nella segreteria allestita per la gestione dell’emergenza, nelle cucine e nella squadra SAR (Search and Rescue), specializzata nella ricerca di persone disperse sul territorio.

Per la Protezione civile, le esercitazioni rappresentano uno strumento per verificare sul campo i modelli di intervento, aggiornare la conoscenza del territorio e valutare l’adeguatezza delle risorse disponibili. Anche l’appuntamento bergamasco ha quindi consentito di lavorare sul coordinamento tra le diverse realtà operative della Protezione civile ANA e sulla capacità di risposta in caso di emergenza.

A guidare la squadra della Sezione “Alto Lario” è stato il coordinatore Marco Brazzorotto, affiancato dai volontari Alessandro Sardi, Anca Boistean e Mario Mazzoni di Dorio, Eugenio Fumagalli di Dervio, Andrea Mazza di Cremia, Claudio Tremari di Montemezzo, Duilio Urbani e Mariagrazia Zanoni del Gruppo di Colico.

La presenza della squadra SAR si inserisce inoltre nelle attività specialistiche dell’Unità di Protezione civile della Sezione ANA di Colico, che dal 2024 dispone di una squadra dedicata alla ricerca di persone scomparse. Marco Brazzorotto ricopre l’incarico di coordinatore dell’Unità dal 2022.

Il valore dell’esercitazione, però, non si è limitato agli aspetti strettamente operativi. “È stato un momento di coordinamento tra diverse squadre di Protezione civile dell’ANA e, nel contempo, una verifica della catena di comando, tutti elementi che condizionano l’efficacia e l’efficienza della gestione dell’emergenza”, sottolinea il presidente della Sezione “Alto Lario”, Stefano Foschini.

Tre giorni, dunque, in cui formazione e attività sul campo sono andate di pari passo. Per i volontari di Colico, l’esercitazione ha rappresentato un’occasione per mettere in comune professionalità e competenze, verificare procedure e risorse e consolidare il lavoro con le altre squadre della Protezione civile ANA.