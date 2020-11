SS36. A Bellano svincolo chiuso per lavori dal 18 novembre al 3 dicembre

BELLANO – Per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione al piano viabile e lavori di nuova pavimentazione saranno attive limitazione al transito lungo la strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” in direzione Milano dal km 75,250 al km 59,000 da Abbadia Lariana a Bellano, in provincia di Lecco. Lo fa sapere Anas.

A partire dal 18 Novembre e fino al 3 Dicembre, dalle ore 21 alle ore 6.00 del giorno successivo, la strada statale verrà chiusa al traffico, dal km 75,250 al km 59,000 compresa la rampa di ingresso dello svincolo di Bellano, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi .

Durante la chiusura il traffico proveniente da Sondrio sarà deviato lungo la viabilità provinciale con rientro in statale allo svincolo di Abbadia Lariana al km 59,000.