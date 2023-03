SS36, lavori notturni nella Galleria Monte Piazzo: le modifiche alla viabilità

La chiusura notturna della SS36 è prevista tra gli svincoli di Bellano e il trivio di Fuentes

La notte del 21 marzo chiusura in direzione Sondrio, mentre la notte successiva sarà chiusa in direzione Lecco

COLICO – Lavori notturni nella Galleria Monte Piazzo lungo la SS36. Lo fa sapere Anas comunicando le modifiche alla viabilità necessarie per l’esecuzione in sicurezza degli interventi previsti che riguardano il controllo periodico degli impianti, la pulizia dei sistemi di smaltimento delle acque e la manutenzione del verde agli imbocchi.

I lavori verranno eseguiti nelle notti di martedì 21 e mercoledì 22 marzo all’interno della galleria “Monte Piazzo”, tra gli svincoli di Bellano (km 75,200) e Trivio di Fuentes (km 91,600).

Al fine di contenere i disagi al traffico, la chiusura temporanea della SS36 sarà effettuata esclusivamente in orario notturno, nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 5 del giorno successivo secondo le seguenti modalità:

• dalle 22 del 21 marzo alle 5 del giorno successivo: chiusura in direzione Sondrio con uscita obbligatoria allo svincolo di Bellano e rientro allo svincolo di Trivio di Fuentes;

• dalle 22 del 22 marzo alle 5 del giorno successivo: chiusura in direzione Lecco con uscita obbligatoria allo svincolo di Trivio di Fuentes e rientro allo svincolo di Bellano.

Il traffico sarà deviato sulla strada provinciale 72.