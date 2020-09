Sul lago presto un’idroambulanza, grazie a Soccorso Bellanese e ACSN

Soccorritori sanitari e cani da salvataggio insieme a Bellano

Con il prossimo anno arriverà l’idroambulanza sul lago

LECCO – A Bellano è in arrivo l’idroambulanza al servizio del centro-alto Lario. Un progetto partito nell’autunno del 2019 e che dovrebbe prendere il ‘largo’ all’inizio del prossimo anno.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Soccorso Bellanese e ACSN Associazione Cinofila Salvamento Nautico con il supporto della rete Anpas Lombardia e grazie al contributo dell’Autorità di Bacino del Lario, ente sempre attento a sostenere queste iniziative di prevenzione e assistenza in acqua.

“Il Lago di Como è ogni anno sempre più frequentato da utenti che ne apprezzano le acque per nuotare o praticare sport, per navigare con natanti, barche a vela, canoe, tavole sup, kite-surf, wind-surf. Anche le pareti a strapiombo sulla costa sono divenute palestre o campi da arrampicata sportiva – sottolinea Paolo Rusconi presidente del Soccorso Bellanese – Il desiderio di essere d’aiuto a chi si trova in difficoltà durante le attività praticate in ambiente acquatico ha spinto ci ha spinto ad elaborare un progetto e a reperire le risorse per la sua realizzazione”.

Il Soccorso Bellanese dal 1991 si occupa del Soccorso Sanitario con ambulanze nel territorio del Lario orientale e delle sue valli. ACSN è presente sul lago da molti anni e negli ultimi 4 ha trasferito la sua base a Bellano e i suoi operatori si sono più volte distinti per interventi di salvataggio grazie alle capacità delle unità cinofile.

A bordo dell’idroambulanza, che è in fase di allestimento, soccorritori esecutori, operatori di salvamento abilitati e unità cinofile uniranno le loro competenze per offrire un servizio efficiente.

“Intervenire rapidamente in acqua fino ad ampie distanze dalle coste è possibile solo grazie ad un mezzo versatile, dalle buone prestazioni, sviluppato per queste esigenze e studiato per affrontare l’ambiente acquatico, equipaggiato con attrezzature adeguate a questo genere di intervento e per le pratiche di primo soccorso e di trasporto sanitario” sottolinea Rusconi.

Le risorse per sostenere l’iniziativa vengono dalle raccolte fondi e dalle attività di trasporto remunerate effettuate dal Soccorso Bellanese.

“Naturalmente – conclude Rusconi – il servizio non vuole essere una sovrapposizione o un’invasione di campo rispetto al servizio tecnico urgente magistralmente svolto dai Vigili del Fuoco di Bellano. Semmai un prezioso supporto in caso di necessità per il bene degli utenti”.

Per chi fosse interessato a sostenere questo progetto è possibile contattare il referente dell’attività di soccorso nautico al numero 3383917642 o inviare una mail a: idrosoccorso@soccorsobellanese.it