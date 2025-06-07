Treni, lavori sulle linee Lecco – Tirano e Colico – Chiavenna: gli orari dei bus sostitutivi

Pubblicati gli orari del servizio sostitutivo predisposto dal 15 giugno al 14 settembre

Le modifiche riguardano la linea Lecco Tirano e Colico Chiavenna

LECCO – Sono disponibili sul sito trenord.it (cliccando su questo link con riferimento alle linee e al periodo in oggetto) gli orari del servizio sostitutivo predisposto dal 15 giugno al 14 settembre per l’interruzione del servizio fra Lecco e Tirano e sulla linea Colico-Chiavenna dovuta a lavori svolti dal gestore dell’infrastruttura.

In corrispondenza dei treni in arrivo a Lecco da Milano, partiranno bus per Varenna e Colico, con fermate in tutte le stazioni, e bus diretti per Colico, Sondrio, Morbegno, Tresenda, Tirano, senza fermate intermedie.

I viaggiatori diretti alle altre destinazioni in Valtellina e in Valchiavenna troveranno bus a Colico.

Trenord anticipa che saranno possibili lunghe attese per l’accesso ai bus, in particolare al mattino a Lecco e il pomeriggio-sera a Varenna.

CLICCA QUI PER ORARI E INTERSCAMBI AUTOBUS LINEA R TIRANO – SONDRIO – COLICO DAL 15 GIUGNO AL 14 SETTEMBRE

CLICCA QUI PER ORARI E INTERSCAMBI AUTOBUS LINEA RE TIRANO – SONDRIO COLICO – LECCO – MILANO DAL 15 GIUGNO AL 14 SETTEMBRE

CLICCA QUI PER ORARI E INTERSCAMBI AUTOBUS LINEA COLICO – CHIAVENNA DAL 15 GIUGNO AL 14 SETTEMBRE