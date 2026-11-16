Truffe agli anziani, a Mandello un incontro per imparare a difendersi

Saranno illustrati i raggiri più diffusi e le precauzioni da adottare per riconoscere situazioni sospette

L’appuntamento è in programma martedì 17 novembre alle 14.30 al Centro Diurno Anziani Falck

MANDELLO DEL LARIO – Truffe agli anziani, a Mandello del Lario un incontro pubblico per imparare a riconoscere i raggiri e difendersi. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, è in programma martedì 17 novembre alle 14.30 al Centro Diurno Anziani Falck, in via Manzoni 44/3.

L’appuntamento, dal titolo “Truffe agli anziani: consigli pratici per riconoscerle e difendersi”, vedrà la partecipazione di un ispettore della Sezione Anticrimine della Questura di Lecco. Nel corso dell’incontro saranno illustrati i meccanismi più diffusi utilizzati dai malintenzionati e fornite indicazioni concrete per riconoscere i tentativi di truffa e adottare le precauzioni necessarie.

Si parlerà dei raggiri messi in atto direttamente sulla porta di casa, da parte di falsi operatori delle utenze o presunti rappresentanti delle forze dell’ordine, ma anche di quelli che arrivano attraverso telefonate e SMS. Saranno affrontati casi concreti e spiegato come comportarsi davanti a situazioni sospette.

Un aspetto importante sarà anche quello delle segnalazioni: l’invito è a non avere timore di chiedere aiuto e denunciare, rivolgendosi al numero unico di emergenza 112.

“La sicurezza dei cittadini di Mandello del Lario, in particolare di coloro che appartengono alle fasce più vulnerabili come la popolazione anziana, è una priorità per la nostra Amministrazione. Le truffe, sia quelle consumate sulla porta di casa da finti operatori delle utenze o finti rappresentanti delle forze dell’ordine, sia quelle più subdole che viaggiano attraverso chiamate telefoniche o SMS, non colpiscono solo i portafogli delle vittime, ma ne feriscono profondamente anche la dignità e il senso di sicurezza”.

“Per questo motivo abbiamo voluto promuovere un’iniziativa di informazione e sensibilizzazione, perché la prevenzione è la nostra arma più efficace. Invitiamo calorosamente tutti i nostri anziani a partecipare a questo importante momento di confronto: informarsi è il modo migliore per proteggere sé stessi e i propri cari”, commentano Silvia De Battista, assessore ai Servizi Sociali, e Igor Amadori, assessore alla Sicurezza.