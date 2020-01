Valvarrone: il 5 febbraio si inaugura il museo a Tremenico

Taglio del nastro in occasione della festa di S. Agata

L’iniziativa all’interno del progetto VoCaTe

VALVARRONE – Mercoledì 5 febbraio a Tremenico in Valvarrone, in occasione della festa patronale di Sant’Agata, si terrà l’inaugurazione del Museo Cantar di Pietra e della Mappa di comunità, realizzati rispettivamente dalla Comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera e dalla Provincia di Lecco (ente capofila) nell’ambito del progetto Interreg La voce della terra: canti e riti della tradizione – VoCaTe.

Programma

10.30 – ritrovo presso la Chiesa di San Carlo, Processione accompagnata dal Corpo musicale Doriese e Messa solenne nella Chiesa parrocchiale di Sant’Agata

11.00 – ingresso riservato alla stampa al Museo Cantar di Pietra

11.45 – ritrovo in piazza IV Novembre

-accoglienza musicale del Corpo musicale Doriese

– presentazione della Mappa di comunità (a cura della Cooperativa sociale Liberi Sogni onlus di Calolziocorte)

– presentazione del Museo Cantar di Pietra (a cura della società Sfelab di Cantù)

– saluti istituzionali

– taglio del nastro, foto e benedizione

– ingresso riservato alle autorità al Museo Cantar di Pietra

– aperitivo a cura degli Amici dell’Ecomuseo della Valvarrone

14.00/19.00 – apertura al pubblico (solo prenotati) del Museo Cantar di Pietra e distribuzione della Mappa di comunità

Note per la visita al museo

Considerate l’innovativa tipologia di esperienza multimediale e la dimensione degli spazi, il museo potrà essere fruito esclusivamente da 8 persone in contemporanea ogni 30 minuti. Si invitano gli interessati a prenotare la propria visita. Per ragioni organizzative legate alla giornata dell’inaugurazione, la prenotazione potrà essere effettuata solo in loco dalle 13. Le visite inizieranno alle 14 e proseguiranno fino alle 19. Sarà possibile prenotare le visite anche per i giorni seguenti: 6, 7, 8 e 9 febbraio, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

Successivamente il Museo sarà aperto su richiesta (info@ecomuseodellavalvarrone.it, telefono 0341 875040) in orari e giorni da concordare. Al momento, il museo potrà essere fruito esclusivamente in lingua italiana. Per particolari categorie di persone (persone con disabilità o problemi motori, bambini) si invita a chiedere maggiori informazioni in sede di prenotazione. Per un primo periodo il Museo sarà a ingresso libero. La visita è sconsigliata a persone con problemi di claustrofobia. E’ consigliato indossare scarpe comode. Gli accessori ingombranti dovranno essere lasciati all’ingresso. Giacche e borse piccole saranno ammesse.