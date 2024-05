Varenna, entrata gratuita al museo ornitologico Scanagatta

In occasione della Giornata Internazionale dei Musei

Si può scoprire il mondo dei volatili e la biodiversità avifauna della Lombardia

VARENNA – Il Museo Ornitologico Scanagatta di Varenna si preparare ad accogliere i visitatori in occasione della Giornata Internazionale dei Musei (organizzata da International Council of Museums) aprendo le sue porte al pubblico con ingresso gratuito. Un’occasione per immergersi nel mondo dei volatili e scoprire la biodiversità avifauna della Lombardia. L’appuntamento è per sabato 18 e domenica 19 maggio.

Il Museo Ornitologico Scanagatta è una piccola perla dedicata alla divulgazione naturalistica: la collezione e il percorso espositivo sono andati incontro a recenti lavori di restauro e riprogettazione (qui l’articolo), culminati con la riapertura nel maggio del 2022. Il museo è fruibile in autonomia grazie a pannelli bilingue che stimolano la curiosità del visitatore e calano l’avifauna negli habitat tipici della Lombardia: le zone urbane, i laghi e i fiumi, le campagne e le zone umide, i boschi, fino ai pascoli alpini e le montagne.