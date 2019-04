Ben 47 eventi in soli 12 giorni, ecco il Festival della Letteratura di Mandello

L’iniziativa culturale e artistica si terrà da 9 al 20 maggio

MANDELLO- E’ ormai alle porte la seconda edizione del Festival della letteratura, iniziativa che si terrà dal 09 al 20 Maggio 2019.

L’iniziativa culturale e artistica dedicata alla letteratura ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Lecco e Assocultura Confcommercio di Lecco .

Per l’occasione l’assessorato alla cultura di Mandello ha creato un’unità organizzativa con diverse entità locali: Associazione Fuoriclasse, Edicola Cumbre, libreria La casa di Margherita, Compagnia di lettura Favolare, ProLoco, Punto Giovani e Alberto Moioli.

“Le entità locali hanno lavorato in un’intesa sinergia per poter proporre un calendario d’appuntamenti che portasse ad abbracciare la più ampia fascia di pubblico possibile: dai giovani agli adulti, ma anche per bambini e ragazzi” spiega l’assessore Luca Picariello.

Gli eventi si svolgeranno nella piazza Leonardo Da Vinci, nella Sala Consiliare del palazzo comunale, nell’adiacente Cinema Teatro “Fabrizio De André” e presso la libreria “La casa di Margherita”.

Si parte il 9 maggio

Il festival avrà inizio il 9 maggio con la presentazione del libro di Mario Gerosa “Biagio Proietti. Un visionario felice” . Un libro che parla di uno dei personaggi che hanno fatto la storia della Televisione Italiana, targata RAI.

Nei fine settimana si concentrano gli spettacoli teatrali per tutti: tra cui l’imperdibile Guido Marangoni con ‘Siamo fatti di-versi, perché siamo poesia’ tratto dal libro ‘Anna che sorride alla pioggia’, in scena il 19 Maggio 2019 presso il Teatrò DeAndrè.

PROGRAMMA

“Pubblicato il calendario ufficiale si nota subito quanto l’obiettivo degli organizzatori sia stato ampiamente raggiunto, – afferma l’assessore Picariello- dando spazio ad autori di riguardo come Marina Di Guardo, Enrico Galiano, Andrea Vitali e Beppe Bergomi, Luca Mazzocchelli, Alice Basso e Alberto Schiavone. Ma anche a molti autori e racconti locali: da Mattia Conti, Alfredo Chiappori, Ermano Salvaterra al poeta mandellese Elio Cantoni.

Alcuni degli autori presenti che affiancheranno diversi appuntamenti per una fascia d’età più giovane: Giulia Besa, Lodovica Cima, Marco Sala si alterneranno a laboratori e spettacoli anche per i più piccoli.