Valvarrone, il Comune avvia il piano per rendere l’illuminazione pubblica a led

Verranno sostituite circa 400 vecchie lampade con led di ultima generazione

VALVARRONE – Dopo aver acquisito la rete da Enel Sole, dal primo maggio il comune di Valvarrone aderisce alla convezione Consip per la fornitura del servizio di illuminazione pubblica aggiudicata alla ditta City Green Light di Vicenza. La riqualificazione dell’intera rete comunale modificherà circa 400 punti luce del territorio attraverso la sostituzione delle vecchie lampade con delle luci a led di ultima generazione, che saranno garanzia anche di maggior sicurezza.

Le sorgenti a led hanno infatti un consumo energetico molto basso e sono più durature, più ecologiche poiché vanno sostituiti meno frequentemente ed emettono una luce necessaria ad assicurare una visibilità eccellente.

“La scelta di attuare la sostituzione dei corpi illuminanti è avvenuta in seguito all’aumento dei costi dell’energia e a fine intervento il risparmio energetico garantito sarà di oltre il 60% rispetto alla situazione attuale – spiegano dal Comune di Valvarrone – . Il contratto di gestione della pubblica illuminazione avrà una durata di 9 anni e comprende gestione, manutenzione ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica, inclusa la fornitura dell’energia elettrica proveniente al 100 per cento da fonti rinnovabili. Grazie all’efficientamento della pubblica illuminazione si avrà un impatto positivo non solo su comfort visivo e sicurezza ma anche sulla qualità della vita con una significativa riduzione delle emissioni di CO2“.