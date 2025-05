14 medaglie d’oro per l’Asd Rhythmics gym Merate alle finali nazionali di Lignano

Il campionato nazionale si è tenuto dal 12 al 18 maggio a Lignano Sabbiadoro

L’asd Rhythmics gym di Merate ha vinto 14 ori, 7 argenti e 5 bronzi

MERATE – 14 ori, 7 argenti e 5 bronzi: è il grande bottino conquistato dalle ginnaste della società meratese di ginnastica ritmica alle finali Nazionali Csi svolte dal 12 al 18 maggio a Lignano Sabbiadoro.

Una settimana ricca di emozioni, quella vissuta dalle ginnaste meratesi, alcune alla prima esperienza in una manifestazione di questo livello, incoraggiate e sostenute dallo staff tecnico composto dalle due responsabili Isabella Scardina e Sara Airoldi, insieme a Chiara Cereda, Chiara Ribolzi, Arianna Sala e la coreografa Yuliia Sakharova.

I risultati hanno ripagato gli sforzi e l’impegno profuso dall’intera società: “Salutiamo questo campionato Nazionale con il cuore pieno di gioia, di intense emozioni e grandi risultati. Siamo orgogliose di tutte le nostre ginnaste per l’impegno e serietà con cui hanno affrontato questo campionato. Accompagnarle in pedana, aspettando con il fiato sospeso e il cuore in gola, per poi vederle correre verso di noi, che saremo sempre lì ad aspettarle a braccia aperte per gioire o confortarle, ci fa amare sempre di più il nostro lavoro e l’affetto che proviamo per tutte loro”.

Si unisce al coro di complimenti anche la vicepresidente Giovanna Scardina che ha fatto il tifo da casa per le ragazze: “Complimenti a tutte, sono molto orgogliosa per i risultati ottenuti in questa finale Nazionale. Complimenti a tutte le allenatrici che hanno svolto un grandissimo lavoro con ogni singola ginnasta, seguendole costantemente in tutta la stagione sportiva e portandole a brillare sul podio nazionale. Un grande grazie per tutte le emozioni che mi fate vivere”.

Nelle prime giornate del campionato sono scese in pedana le ginnaste più piccole e le ginnaste dei livelli Small, Base e Medium.

La squadra Esordienti composta da Lucia Longhi, Sofia Massarotti, Viola Lustri, Aurora Mandelli e Valentina Cazzaniga sale sul gradino più alto del podio conquistando il titolo di Campionesse Nazionali.

Negli esercizi individuali specialità palla Lupette base, prima esperienza da individualiste, Valentina Cazzaniga conquista il sesto posto, Aurora Mandelli l’ottavo posto, Viola Lustri l’undicesimo e Sofia Massarotti il tredicesimo.

Per le Lupette small, Celeste Damiani conquista il bronzo Nazionale e Gaia Nappi è tra le dieci ginnaste più forti d’Italia.

Per le ragazze Small Beatrice Piacentini nella specialità cerchio conquista il decimo punteggio italiano.

Nelle Junior Small, Metis Gatti è vicecampionessa italiana alla fune, bronzo Assoluto e ottava nella specialità corpo libero.

Per le squadre Small 1° categoria Greta Bovati, Natalie Poltronieri, Greta Falsitta e Elena Zahami nella specialità attrezzo unico vengono incoronate campionesse nazionali salendo sul gradino più alto del podio, nella classifica assoluta sono le vicecampionesse italiane e nella specialità attrezzo misto conquistato il settimo posto.

Sempre per le squadre di 1° categoria Sofia Beretta, Noemi Galbusera, Martina Maggioni, Chiara Mankhin e Vittoria Voleno nella specialità attrezzo misto conquistato il tredicesimo posto Italiano.

Per la squadra di 2° categoria Allegra Consonni, Bianca Mauri, Beatrice Piacentini e Sofia Quinterio nella specialità misto conquistato il titolo di campionesse nazionali salendo sul gradino più alto del podio, nella classifica assoluta conquistato il bronzo nazionale e nella specialità attrezzo unico salgono con il settimo punteggio italiano.

Per la categoria Tigrotte base, Zoe Manetti conquista l’ottavo posto assoluto e nella specialità corpo libero, nella specialità palla ottiene l’undicesimo piazzamento italiano.

Per la specialità palla Asia Di donna ottiene il dodicesimo piazzamento italiano.

Per la categoria Tigrotte Medium Asia Zuliani è due volte campionessa nazionale salendo sul gradino più alto del podio nella classifica assoluta e nella specialità corpo libero mentre nella specialità palla è vicecampionessa italiana.

Asia Zuliani, insieme alla sua compagna Sarah Cirillo sale sul gradino più alto del podio conquistando l’oro italiano nella classifica coppia cerchi 1° categoria.

Negli individuali Allieve medium, Sarah Cirillo è vicecampionessa italiana salendo sul secondo gradino del podio, nella specialità clavette e nella classifica assoluta. Sfiora il bronzo nazionale nella specialità palla posizionandosi al quarto posto italiano.

Per gli individuali Base categoria Ragazze, Ludovica Amendola è due volte campionessa nazionale, salendo sul gradino più alto del podio nella classifica assoluta e nella specialità nastro, sfiora il bronzo nazionale nella specialità cerchio posizionandosi al quarto posto italiano.

Per la categoria Junior, Alyssa Pizzo conquista il bronzo nella specialità nastro.

Agatha Castenetto è la sesta ginnasta italiana nella specialità nastro, nona assoluta e tra le prime 20 ginnaste nella specialità palla.

Per le individuali Ragazze Medium Camilla Ripamonti fa tripletta d’oro, fa suonare l’inno di Mameli per tre volte, nella classifica assoluta, specialità nastro e specialità cerchio.

Giulia Banfi è vicecampionessa italiana nella specialità cerchio, bronzo assoluto e sfiora il terzo gradino del podio nella specialità nastro conquistando il quinto posto Italiano a pochissimi centesimi.

Per le Junior Medium Alice Biava è la sesta ginnasta italiana nella classifica assoluta e nella specialità nastro, chiude, nella specialità palla, alla quattordicesima posizione.

Per i livelli più alti Large e Advanced le prime a scendere in pedana con l’esercizio di coppia alle clavette, sono Rebecca Amendola e Sofia Perego che ottengono un punteggio altissimo che le fa volare sul gradino più alto del podio incoronandole campionesse nazionali.

Negli esercizi individuali sono ancora le protagoniste delle premiazioni. Rebecca Amendola conquista l’oro nella classifica assoluta e nella specialità palla, mentre nella specialità nastro sfiora il bronzo nazionale chiudendo in quarta posizione. Sofia Perego nella specialità palla è la vicecampionessa italiana.

Per la categoria Ragazze Large, Agata Quinterio sfiora il bronzo nazionale e chiude in quarta posizione.

Per le Ragazze Advanced, Ginevra Perego è tra le prime dieci ginnaste italiane nella specialità cerchio e nastro, chiude all’ottavo posto nella classifica assoluta.

Si conclude la settimana di gare con la categoria Senior Advanced dove vede protagonista Rachele Varisco che conquista nella specialità palla il quarto piazzamento nazionale con il terzo punteggio italiano, il settimo piazzamento nella specialità nastro e chiude al quarto posto assoluto a pochissimi centesimi dal bronzo nazionale.

GALLERIA FOTOGRAFICA