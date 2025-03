Aperte le iscrizioni per la Monza Montevecchia Eco Trail, evento di sport e solidarietà

La Reale Mutua Monza Montevecchia Eco Trail si correrà il 18 maggio

Il percorso, lungo 33,5 km, si snoda dalla Villa Reale di Monza al centro sportivo di Montevecchia attraversando otto Comuni

MONZA / MONTEVECCHIA – Sono aperte le iscrizioni per la 13esima edizione della Reale Mutua Monza Montevecchia Eco Trail, in programma per domenica 18 maggio.

L’evento, che si snoda su un percorso di 33.5 km, è riconosciuto e inserito nel calendario ufficiale Fidal, e rappresenta un’importante manifestazione sportiva che unisce atleti e ambiente, promuovendo valori di sostenibilità e inclusione sociale. E’ previsto un numero massimo di partecipanti, pari a 250 coppie di atleti e per la prima volta è prevista anche una formula “Relay” che consente di affrontare la gara in staffetta.

Durante la presentazione, Federico Romani, presidente del Consiglio Regione Lombardia, ha sottolineato l’importanza dell’evento non solo come competizione sportiva, ma anche come esperienza di promozione del territorio brianzolo. Viviana Guidetti, assessore del Comune di Monza, ha evidenziato il valore naturalistico e culturale della manifestazione, che attraversa luoghi di grande bellezza come il Parco Reale di Monza e il Parco dell’Alta Valle del Lambro.

Presente anche Nicoletta Palmieri, assessore ai servizi sociali, terza età e sviluppo brand territoriale del Comune di Montevecchia: “Ringrazio organizzatori e sponsor che sostengono la manifestazione, tutti i volontari in campo che permettono la realizzazione dell’evento che ha la struttura per sostenere importanti progetti solidali e gli atleti che animano l’evento con determinazione e con il loro sorriso. Grazie ai fondi devoluti da Monza Marathon Team, negli anni abbiamo acquistato mezzi per supportare gli spostamenti di chi ha bisogno e aperto associazioni che operano in favore di disabili per creare un’area ludica e sviluppare progetti di educazione ambientale, altamente inclusivi. Quest’anno portiamo il nostro lavoro è sempre più orientato all’inclusività perché coinvolgiamo l’associazione Talent’s Lab che racconta del talento e della passione di persone autistiche per gioco e arte, un progetto che vedrà la realizzazione di una rampa di legno nei pressi della scuola, punto centrale della comunità di Montevecchia, sempre visibile”.

Non solo. Il pettorale di gara di questa edizione sarà un oggetto da collezione, frutto della collaborazione con il Liceo Artistico “Nanni Valentini” di Monza, e saranno assegnate due borse di studio agli studenti vincitori del contest artistico. Inoltre, parte delle quote d’iscrizione sarà devoluta a progetti solidali, tra cui l’iniziativa IGHA e Talents Lab, che mirano a sensibilizzare i giovani su temi di salute e inclusione.

Il percorso della gara, che prevede un dislivello positivo di 700 metri, partirà dalla scenografica Villa Reale di Monza e si concluderà al Centro Sportivo di Montevecchia, dopo aver attraversato otto comuni. La manifestazione si distingue per il suo spirito di solidarietà, avendo raccolto negli anni oltre 310mila euro per progetti locali. La Reale Mutua Monza Montevecchia Eco Trail si conferma così un evento di riferimento per il podismo brianzolo, capace di unire sport, arte e impegno sociale.

La quota di iscrizione è di 130 euro a coppia per partecipare all’evento nella formula “Classic” e di 110 euro a coppia per gareggiare nella modalità “Relay”. Il numero massimo di coppie ammesse è di 250 oltre ad alcuni pettorali “wild card” riservati dal Comitato Organizzatore a sponsor, ospiti e/o personaggi sportivi di rilievo.

Per ogni iscrizione, MOMOT devolverà una parte consistente della quota d’iscrizione (55 euro per la “Classic”, 45 euro per la “Relay”) a sostegno dei progetti Charity sposato per questa edizione. CLICCA QUI per iscriverti.