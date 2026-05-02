As Merate Gym: buoni risultati alla seconda prova del campionato Csen

Le gare si sono tenute a Villasanta l’11 e il 12 aprile

Leila Majal stacca il pass per le finali nazionali a Cesenatico

MERATE – Seconda prova del campionato Csen di ginnastica artistica Eccellenza livello 1 a Villasanta durante il weekend tra l’11 e il 12 aprile 2026.

Per la società As Merate Gym hanno gareggiato le categorie allieve B (2014-2015) e allieve C (2013). Sono scese in campo gara, per la prima categoria Aurora Bonetti, Cecilia Ghigo, Karola Fortugno e Noemi Cavaggioni, affrontando la gara con grinta e determinazione, migliorando nettamente, rispetto alla gara precedente, l’atteggiamento in campo gara e i punteggi degli esercizi sugli attrezzi.

Tra le classifiche, spiccano i risultati di Aurora Bonetti che si classifica al quarto posto

nell’attrezzo trave (a soli 0,05 decimi dal podio) e al 13esimo posto in classifica generale.

Ottima gara anche per le compagne con Cecilia Ghigo al 13esimo posto al corpo libero e Noemi Cavaggioni sesta classifica al volteggio.

Per la categoria allieve C è stata la volta di Leila Majal e Martina Caiazzo, capaci di affrontare una gara di alto livello con determinazione. Martina incontra qualche difficoltà al volteggio, ma porta a termine due ottimi esercizi a parallele asimmetriche e trave, non conclude la gara a causa di un infortunio alla caviglia durante l’esercizio a corpo libero. Buona gara per Leila che, con un ottimo quinto posto a corpo libero e un quarto posto al volteggio, stacca il pass per la finale nazionale che si terrà a Cesenatico a fine

maggio.

L’allenatrice Elena Galbiati è orgogliosa del lavoro svolto in palestra dalle ragazze, del loro

spirito di squadra e dell’amicizia che hanno creato. Da parte di tutta la società arrivano gli auguri di buon recupero a Martina.