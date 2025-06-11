As Merate Gym: grandi risultati alle finali nazionali a Cesenatico

Ottimi risultati per le atlete dell’As Merate Gym alle finali Csen di Cesenatico

Le gare si sono svolte dal 31 maggio al 2 giugno e hanno visto scendere in pedana diverse ginnaste

MERATE – Ancora grandi risultati nel weekend dal 31 maggio al 2 giugno per le atlete dell’As Merate Gym alle finali nazionali del circuito Csen a Cesenatico.

A scendere in campo per prime le bambine della categoria Allieve A (8-9 anni) che hanno gareggiato nella competizione di squadra Acrobat di 2 livello: a portare in alto i colori della società meratese sono state Viola Boschini, Greta Gigli, Dallari Rebecca, Giorgia Nazionale e Giorgia Spreafico con una serie di elementi acrobatici al corpo libero, al mini trampolino e al volteggio con i tappetoni. Le giovani ginnaste hanno affrontato con grinta e determinazione questa nuova tipologia di gara raggiungendo un ottimo sesto posto.

Il giorno seguente è stata la volta della categoria Allieve B (10-11-12 anni): Camilla Pozzi, Sara Cereda, Silvia Vimercati e Sara Casiraghi si sono cimentate sugli stessi attrezzi ma con un livello di difficoltà più alto partecipando alle gare Acrobat di 3 livello.

Il duro lavoro in palestra ha dato i suoi frutti e la squadra è salita sul terzo gradino del podio.

Prima di sera anche la squadra della categoria Junior – senior (13 anni in su) si è confrontata con le squadre più forti d’Italia affrontando la gara con grande determinazione: le ginnaste Emma Viganò, Gioia Boschini, Irene Frigerio e Rebecca Motta hanno magistralmente affrontato la competizione con tutta l’energia e l’esperienza maturata durante questo anno sportivo ottenendo un buonissimo quarto posto.

Il lungo week end di gare si è concluso con le finali nazionali individuali del campionato di Eccellenza di 2 livello: a scendere in pedana sono state, in successione, Emma Viganò cat. Senior e Silvia Vimercati cat. Allieve B: entrambe hanno portato in gara elementi di alto spessore tecnico affrontando l’esercizio a corpo libero, a trave, a volteggio e alle parallele

asimmetriche.

Gara senza errori per Silvia che, cimentandosi con atlete di alto valore ha ben figurato ottenendo un ottimo 13° posto nella classifica assoluta, il 10° posto a trave e il 7° a corpo libero. Emma invece ha commesso due errori, ma ha proseguito con grande grinta la gara portando a casa due fantastici podi: 3° classificata a volteggio e 3° classificata alle parallele

asimmetriche.

“Si conclude con questa bellissima esperienza questo anno sportivo ricco di grandi soddisfazioni. Un plauso va a tutte le ginnaste che hanno gareggiato mostrando tutta la loro determinazione e il loro impegno nel lavoro in palestra nell’affrontare i momenti di gara a volte con spirito affranto altre con gioia infinita. Ma tutto fa crescere… Gli allenamenti continuano nel mese di giugno, poi la meritata pausa estiva. A settembre saremo pronti per ricominciare un nuovo anno sportivo più forti di prima” concludono dallo staff dell’As Merate Gym.