As Merate volley, che rimonta: sotto di due set, vince contro Almevilla

Grande rimonta del Merate contro Almevilla sabato sera nella palestra delle scuole di Montello

ll match è finito 3 a 2 per i gialloblu di coach Luca Borgnolo

MERATE – Grande rimonta dell’As Merate volley che sabato scorso, 7 febbraio, nella palestra delle scuole elementari di via Montello, riesce a conquistare una splendida vittoria contro Almevilla dopo aver perso i primi due set.

La partita, valida per il campionato di serie C, era cominciata sotto tono per i gialloblu costretti sempre a inseguire gli avversari, scesi in campo con maggior determinazione e convinzione. Perso il primo set, i ragazzi allenati da coach Luca Borgnolo scendono in campo nel secondo parziale con maggiore grinta portandosi in vantaggio sul 15 a 10. Quando ormai il set sembrava in discesa, i meratesi sono andati però in black out con gli avversari lesti a cogliere l’occasione e a conquistare anche il secondo parziale. Anche il terzo set parte male per i meratesi che hanno però poi la forza di reagire conquistando, tra muri e schiacciate, i punti decisivi per vincere il terzo set e riaprire così la partita. Il quarto parziale è una lotta all’ultimo punto conclusa ai vantaggi, arrivando così al tiè break, coronamento della rincorsa dei gialloblu che, con cuore, anima e corpo, sono stati capaci di riacciuffare una partita che sembrava persa.

“I complimenti sono doverosi perché riuscire a ribaltare questa partita per come si era messa non era per niente facile, ma i ragazzi sono stati tenaci ed hanno trovato il modo e la volontà di farlo” commenta soddisfatto coach Luca Borgnolo.