As Merate volley: giochi e sorrisi alla festa di fine anno

La festa ha visto partecipi i giovani atleti con le loro famiglie

Un grazie speciale ai coach Goffredo Arsuffi ed Emanuele Prochilo

MERATE – “Non uso il termine famiglia perché significa altro, ma cerchiamo di essere un gruppo unito in cui tutti si conoscano e riconoscano”. Con queste parole Goffredo Arsuffi, responsabile tecnico e coach dell’As Merate Volley ha racchiuso l’essenza della filosofia della società durante la festa di fine anno sportivo, parlando al cuore dei genitori e dei ragazzi.

A fare da cornice all’evento, disputato domenica 7 giugno, la palestra delle scuole medie Manzoni: “Non cerchiamo etichette, ma la concretezza di un legame vero, dove ogni atleta e ogni famiglia si senta parte integrante di un progetto comune – precisano dallo staff della società sportiva meratese -. Ci teniamo a dire un grazie immenso a tutti coloro che hanno voluto e potuto partecipare a questa bellissima giornata di festa e condivisione”.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto al coach Goffredo Arsuffi “per la guida, la visione e le parole che ispirano i nostri giovani atleti” e al coach Emanuele Prochilo “per il grandissimo aiuto e per aver regalato ai nostri piccoli un pomeriggio indimenticabile, pieno di giochi, sorrisi e divertimento”.

Prossimo appuntamento con l’As Merate Volley con il camp estivo.