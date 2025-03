As Merate volley torna alla vittoria: contro Montichiari finisce 3 a 1

Partita ricca di emozioni sabato sera alla palestra delle scuole di via Montello

Dopo un inizio in salita, i gialloblu hanno la meglio sulla squadra bresciana

MERATE – Gara iniziata in salita quella disputata sabato sera dall’As Merate Volley Tai Solution contro Montichiari nell’ambito del campionato di serie C di pallavolo maschile. I gialloblu allenati da coach Debora Spreafico entrano sul rettangolo di gioco della palestra della scuola primaria di via Montello in maniera un po’ disordinata e poco attenta, tanto che i giovani di Montichiari se ne approfittano, prendendo fiducia e vantaggio.

Il set sembra completamente in controllo da parte della formazione bresciana, ma grazie ai cambi decisi della coach la formazione di casa ritrova il giusto ritmo gara e recupera punti. Nonostante una grande rimonta il primo set si chiude in favore della squadra ospite. Ritornati in campo, i meratesi iniziano a giocare come sanno fare, adattandosi e contrattaccando a una squadra che difende tantissimo e che atleticamente viaggia a ritmi alti. Il secondo e terzo parziale si chiudono con lo stesso parziale di 25 a 19 per i padroni di casa che, nel quarto set, entrano in campo un po’ scarichi, abbassando un po’ troppo la guardia, facendo riemergere Montichiari.

Il set viene giocato punto a punto e sul finale i bresciani riescono anche a portarsi in vantaggio. Un provvidenziale time out permette però a Merate di cambiare marcia e chiudere il set in maniera lucida e chirurgica sul 25 a 22.