As Merate Volley vince contro Casalmaggiore: “Partita complicata, ma vittoria netta”

Il coach Luca Borgnolo: “Vittoria sofferta, ma la squadra non ha ceduto”

Svolta nel quarto set e successo netto al tie-break

MERATE – Una vittoria sofferta ma conquistata con carattere. È questo il bilancio tracciato da Luca Borgnolo, al termine della partita chiusa al tie-break, vinta 3-2 non senza difficoltà.

L’avvio non è stato semplice. “Nel primo set siamo partiti male e ci siamo trovati in svantaggio, ma siamo stati bravi a recuperare e lo abbiamo conquistato” ha spiegato il coach.

Nel secondo parziale la situazione sembrava mettersi meglio, ma alcuni errori hanno cambiato l’inerzia: “Il secondo set sembrava iniziare a nostro favore, ma abbiamo commesso alcuni errori che hanno permesso a Casalmaggiore di aggiudicarselo”.

Terzo e quarto set hanno seguito un copione simile, con la squadra avversaria spesso avanti nel punteggio. Sul 2-1 per Casalmaggiore, anche il quarto parziale sembrava indirizzato verso la squadra ospite, fino alla svolta nel finale: “Sul punteggio di 24-23 abbiamo trovato la forza per non cedere e abbiamo portato a casa il set”.

Il tie-break, infine, non ha lasciato spazio a repliche: “È stato senza storia, con una vittoria netta da parte nostra”, ha concluso Borgnolo, sottolineando la capacità della squadra di reagire nei momenti decisivi e di chiudere la gara con determinazione.