Asd Rhythmics Gym: Diana Marca vice campionessa italiana alle finali nazionali di Rimini

Lusinghieri risultati per le ginnaste meratesi alle finali nazionali di Rimini

Buone anche le prestazioni di Angela Cogliati, Alice Biava e Alice Veronese

MERATE – Risultati più che lusinghieri per le ginnaste della società meratese Asd Rhythmic Gym alle finali nazionali Fgi disputate a Rimini lo scorso fine settimana. Accompagnate dalle direttrici tecniche Isabella Scardina e Sara Airoldi, le ginnaste sono rientrate dalla trasferta romagnola con tre preziosi podi conquistati da Diana Marca, vice campionessa italiana assoluta e medaglia di bronzo alla fune e al cerchio.

Ottimi piazzamenti anche per Angela Cogliati con un nono posto alla fune, dodicesimo al cerchio e undicesimo assoluto mentre Alice Biava si piazza tra le prime 20 ginnaste italiane, conquistando il 19° posto assoluto. Alice Veronese all’esordio nella categoria più alta, ottiene l’11° posto al nastro e il 21° posto alla palla.

“Dopo tanti titoli italiani vinti nelle finali nazionali di maggio e giugno, con questa ultima tappa nazionale abbiamo concluso la stagione agonistica con altre medaglia al collo delle nostre ginnaste” commentato le direttrici tecniche, ringraziando tutto lo staff composto da Chiara Cereda, Chiara Ribolzi, Marika Ceresoli e Lorenzo Valtolina per i risultati raggiunti in questo 2022.

Ultimi due appuntamenti importanti dell’anno per Asd Rhythmics Gym saranno domenica 18 dicembre mattina con la premiazione, da parte del Comitato di Lecco, delle campionesse italiane in carica del campionato Csi e sempre domenica, questa volta alla sera, il gran gala d’Inverno con ospiti di livello olimpionico e mondiale. L’appuntamento è alle 18.30 al Palazzetto dello Sport Aquamore: tutte le 100 e più ginnaste della società meratese di ginnastica ritmica, dei corsi amatoriali, intermedio, avanzato e del settore agonistico, si esibiranno per il grande spettacolo di natale presso il palazzetto di via Matteotti. Per rendere l’evento ancora più magico, la società ha invitato tre ospiti di alto livello, ovvero Alexandra Agiurgiuculese, ginnasta olimpionica e plurimedagliata mondiale, Sofia Maffeis, ginnasta mondiale e Gianni Ballardini, ginnasta del settore maschile del Club Atletico Faenza.

L’ingresso sarà esclusivamente su prenotazione, contattare la società sui canali social o al numero di telefono 339-4692296