“Aspetta, ti accompagno”: a Calco torna in scena lo spettacolo nato dall’esperienza dell’Hospice Il Nespolo

Una nuova replica del progetto teatrale promosso dall’Associazione Fabio Sassi con volontari e operatori delle cure palliative

Appuntamento sabato 16 maggio, ingresso a offerta libera

CALCO – Dopo le precedenti rappresentazioni, torna sul palco “Aspetta, ti accompagno”, lo spettacolo teatrale promosso dall’Associazione Fabio Sassi e nato dall’esperienza condivisa di volontari e operatori dell’Hospice Il Nespolo di Airuno. La nuova replica andrà in scena sabato 16 maggio alle ore 20.45 nella Sala dell’Oratorio San Luigi di Calco.

Più che una semplice rappresentazione teatrale, “Aspetta, ti accompagno” è il risultato di un percorso umano e creativo costruito attorno ai temi della cura, della presenza e dell’ascolto. Il progetto ha preso forma attraverso un laboratorio teatrale guidato da Daniela Ferranti, educatrice alla teatralità, attrice e regista, che ha accompagnato i partecipanti in un’esperienza di condivisione e ricerca espressiva.

Dal lavoro collettivo è nata una drammaturgia corale essenziale, fatta di parole, gesti, pause e risonanze emotive, capace di affrontare temi profondi senza retorica. Lo spettacolo porta infatti il pubblico a interrogarsi sul significato autentico dell’accompagnare qualcuno nei momenti più delicati della vita, restituendo valore a ciò che spesso rimane invisibile: il tempo condiviso, la prossimità, la fragilità e la scelta di esserci.

Sul palco prendono forma esperienze e vissuti che nascono direttamente dal mondo delle cure palliative e dell’assistenza, trasformando il teatro in uno spazio di relazione e riflessione aperto alla comunità.

Con questa nuova replica, l’Associazione Fabio Sassi rinnova il proprio impegno nella diffusione di una cultura della cura attenta alla dignità della persona, promuovendo una maggiore consapevolezza sul valore delle cure palliative, dell’accompagnamento e della vicinanza umana.

L’appuntamento è per sabato 16 maggio alle 20.45 presso la Sala dell’Oratorio San Luigi, in viale della Chiesa 2 a Calco. L’ingresso sarà a offerta libera.

Per maggiori informazioni contattare volontari@fabiosassi.it