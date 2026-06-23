Atletica, Lucio Arienti record italiano nei 100 ostacoli: la soddisfazione dell’Unione Podistica Missaglia

Risultato incredibile per il giovane atleta dell’Unione Podistica Missaglia

In gara a Saronno ha fermato il cronometro a 12.76, stabilendo il record italiano under 16

MISSAGLIA – Nuovo record italiano di categoria Under 16 per Lucio Arienti, classe 2011, alla finale regionale lombarda dei CDS a Saronno (QUI ARTICOLO). Il talentuoso atleta brianzolo, tesserato dell’Unione Podistica Missaglia, ha realizzato una straordinaria prestazione nei 100 ostacoli, fermando il cronometro a 12.76, stabilendo il nuovo record italiano di categoria.

“Un risultato eccezionale che premia il talento, la determinazione e il costante impegno

dell’atleta, protagonista di una gara impeccabile che gli ha permesso di scrivere una

pagina importante dell’atletica italiana” fanno sapere con orgoglio della società missagliese guidata dalla presidente Carla Francesca Pirotta, ringraziando il collaboratore Daniele Parrilli per il lavoro quotidiano svolto insieme all’atleta.

“Il nuovo record rappresenta non solo una soddisfazione personale per Lucio, ma anche

un motivo di grande prestigio per tutta la società, che vede premiati gli sforzi e la

passione investiti nella crescita dei propri giovani talenti”.