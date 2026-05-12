Back in D: l’Ac Pagnano Volley promossa in serie D

Vittoria venerdì scorso, 8 maggio contro il Volley Nibionno

“Back in D”: dopo due anni le ragazze del Pagnano tornano in serie D

MERATE – Back in D: grande festa venerdì scorso, 8 maggio, alla palestra delle scuole elementari Spagnuoli per la vittoria con cui le ragazze dell’Ac Pagnano hanno conquistato la promozione in Serie D.

Un risultato importante, arrivato al termine di una partita, quella contro il Volley Nibionno dominata dall’inizio alla fine e chiusa con un sonoro 3 a 0.

“Dopo due anni torniamo in Serie D – hanno rimarcato le stesse giocatrici su un post pubblicato sui social -. Un traguardo costruito con lavoro, sacrifici, carattere e un gruppo che non ha mai smesso di crederci. Grazie a tutti quelli che ci hanno sostenuto durante questa stagione: pubblico, tifosi, amici e famiglie. Siete stati fondamentali”.

La stagione non è però ancora finita: venerdì sera le ragazze torneranno in campo per le partite di scudetto.

La promozione in Serie D arriva in un anno molto importante per l’Ac Pagnano, ovvero quello del 65esimo di fondazione, che verrà festeggiato domenica 21 giugno. Tante le iniziative e le proposte organizzate in queste settimane a dimostrazione della vitalità e della passione che ancora anima i dirigenti, i volontari e i giocatori del sodalizio guidato da Antonio Ghezzi.