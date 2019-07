Brivio, è entrato nel vivo il torneo serale rionale in oratorio

BRIVIO – E’ entrato nel clou il torneo serale rionale 2019 promosso in oratorio. Un appuntamento storico dell’estate briviese ripristinato lo scorso anno dopo alcuni anni di interruzione. Dopo le partite di qualificazione del primo weekend, il torneo vedrà contendersi l’accesso alla finalissima durante la serata di venerdì, quando sono in programma le semifinali. Due le categorie previste: i ragazzi con finalissima sabato alle 19 e gli adulti con il match per il primo e il secondo posto alle 22. Durante tutto il fine settimana sarà attivo il servizio cucina: il venerdì dalle 20 e il sabato e la domenica dalle 19. Il ricavato sarà donato all’oratorio di Brivio.