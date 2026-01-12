Brivio: torna la tradizionale festa di Sant’Antonio

Momento clou della festa sabato 17 con i giochi di luce sull’acqua e lo spettacolo pirotecnico

In programma diverse iniziative dall’11 al 18 gennaio

BRIVIO – Si rinnova anche quest’anno a Brivio la tradizione della Festa di Sant’Antonio Abate, appuntamento molto sentito dalla comunità e promosso dalla Parrocchia dei Santi Sisinio, Martirio e Alessandro e dalla Pro Loco di Brivio, nell’ambito della Comunità pastorale “Beata Vergine Maria”.

Il programma ha preso il via ieri, domenica 11 gennaio alle 16, nella chiesa di Sant’Antonio, con il concerto degli studenti del Liceo musicale “Grassi” di Lecco, con esibizioni di clarinetto, tromba e pianoforte.

Nei giorni successivi, spazio alla preparazione religiosa: mercoledì 14 gennaio alle 20.30 l’inizio del triduo con il Rosario, giovedì 15 gennaio la messa alle 8 e nuovamente il rosario alle 20.30, venerdì 16 gennaio messa alle 8 e rosario serale alle 20.30.

Il cuore della festa sarà però sabato 17 gennaio. Alle 10 è in programma la solenne messa in onore di Sant’Antonio Abate nella chiesa dedicata al Santo, con la benedizione e la distribuzione del sale.

Nel pomeriggio, alle 16, in piazza Lavelli si terrà la tradizionale benedizione degli animali; a seguire il Geb offrirà cioccolata, tè e assaggi di dolci. Dalle 17 è prevista la distribuzione della “Büseçada” in piazza Lavelli, offerta dalla Macelleria Santa Lucia di Beverate e cucinata dalla Taverna di Leonardo.

In serata, alle 20, partirà la solenne processione per le vie del borgo con la statua del Santo, accompagnata dal corpo musicale “Giulia Recli” di Brivio. Alle 21, sempre in piazza Lavelli, “Ul mangià di nost vecc”: assaggio di pane e cotechino offerti dal salumificio Agostoni, con vin brulé, tè e cioccolata preparati dagli alpini di Brivio, previo acquisto di un biglietto della sottoscrizione premi come buono consumo.

A seguire ci saranno i giochi di luce sull’acqua organizzati dalla Geb e, alle 21.30, i tradizionali fuochi pirotecnici al termine dell’estrazione dei premi.

La festa si concluderà lunedì 19 gennaio alle 20.30 con la messa a suffragio dei defunti del borgo. Tutti gli eventi religiosi si svolgeranno nella chiesa di Sant’Antonio.