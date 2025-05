Brutta sconfitta per l’As Merate volley a Pizzighettone

I gialloblu non sono ancora certi della qualificazione ai playoff

Il rammarico per non essere riusciti a conquistare neanche un punto sul campo a due giornate dalla chiusura del campionato

MERATE – Una serata difficile per l’As Merate volley, che sabato sera è uscita sconfitta dal campo di Pizzighettone al termine di una partita tesa e complicata. I padroni di casa sono infatti riusciti a imporre fin da subito il proprio ritmo, chiudendo la partita con un secco 3-0 e lasciando gli ospiti a mani vuote, ancora senza la certezza matematica della qualificazione ai playoff.

Nel primo set, Tai Solutions Merate è apparsa infatti scarica e poco reattiva, lasciando il campo al Pizzighettone che ha gestito il gioco con ordine ed efficacia mettendo pressione agli ospiti, incapaci di trovare soluzioni offensive convincenti.

Il copione non è cambiato nei successivi parziali con i padroni di casa abili a mantenere il controllo, chiudendo la pratica con autorità, sfruttando anche qualche errore di troppo dei gialloblu.

Una battuta d’arresto che pesa più sul piano psicologico che su quello della classifica, dove Merate resta ancora in corsa ma senza la serenità di una qualificazione già in tasca. Lo sa bene coach Debora Spreafico che precisa: “Restano due partite da giocare, due match fondamentali in cui servirà ritrovare concentrazione, determinazione e fame di vittoria.

Testa bassa, dunque, e massimo focus sull’obiettivo”.