Calcio, terza categoria. Merate FCD si presenta: “L’obiettivo è la promozione”

Giovedì sera in oratorio a Sartirana la presentazione della stagione 2026 – 27 della FCD Merate

Volti nuovi dello staff a partire dal ds Luca Brambilla e dall’allenatore Andrea Tarlotta. Il 24 agosto il primo allenamento: “Venite preparati: gioca chi è pronto”

MERATE – “Vogliamo fare molto bene. Non voglio sbilanciarmi, anche perché, a parlare sarà il campo: conteranno serietà e la giusta mentalità”. Si è presentato così Luca Brambilla, nuovo direttore sportivo della FCD Merate giovedì sera alla presentazione della stagione sportiva 2026/27.

La serata, ospitata all’oratorio di Sartirana, ha fornito l’occasione per fissare obiettivi e priorità della squadra che disputerà il campionato di terza categoria provincia di Lecco.

“Siamo nati dalla passione per il calcio e dalla volontà di viverlo in maniera divertente, togliendoci anche qualche soddisfazione” ha esordito il presidente Giorgio Salvioni. “Per questo la nostra intenzione è quella di lavorare con continuità alla costruzione della squadra con uno sguardo che si allarga anche ai prossimi anni. Vogliamo divertirci e abbiamo anche l’ambizione di raggiungere l’alta classifica guadagnando la promozione in seconda categoria” ha ribadito rinnovando l’impegno per creare le condizioni in cui staff tecnico e giocatori possano esprimersi e lavorare al meglio.

Un occhio di riguardo verrà posto, come sempre, alla collaborazione con altre realtà del territorio come avviene con il progetto Palla al centro, un percorso rivolto ai bambini nati tra il 2015 e il 2020.

“Cercherò di ricambiare, il più possibile, la fiducia concessa e gli investimenti effettuati. In questa società vedo ambizione e serietà. Penso sia importante creare un gruppo affiatato: per questo, nelle scelte, oltre agli aspetti tecnici, ho dato importanza anche ai valori umani” ha sottolineato il ds Brambilla, puntualizzando di essersi preso ancora qualche giorno per chiudere definitivamente la rosa dei giocatori in vista delle ripartenza con gli allenamenti prevista per il 24 agosto.

Una data su cui mister Andrea Tarlotti, scelto dal Ds per il feeling e per i tanti risultati positivi conseguiti in carriera, è stato ferreo: “Ci tengo a dire ai ragazzi di arrivare preparati. Perché per quanto mi riguarda, chi è pronto gioca, chi non lo è, non gioca”.

Tarlotti sarà affiancato da Andrea Dozio come vice allenatore e potrà contare su Massimiliano Cagliani come preparatore dei portieri, Fabio Amati come preparatore atletico e Mattia Garrone come massaggiatore.

Il presidente ha poi voluto ringraziare dirigenti e collaboratori per il costante impegno a partire dai veterani Gabriele Aldeghi, Renato Pirovano, Pietro Villa e Mario Rocca senza dimenticare i volti nuovi come Maurizio Formenti, Gabriele Bolognini, Gianmario, Michele Perego e Angelo Vergani.

La prima squadra della FCD Merate giocherà le partite di campionato e si allenerà anche a Robbiate.