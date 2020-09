Calco, ben tre donne nella Giunta del Motta bis

Il consiglio di insediamento della nuova amministrazione comunale è in programma l’8 ottobre

Motta ha già nominato la sua nuova Giunta: Pozzoni sarà il vice con Suraci, Brambilla e Ravasi assessori

CALCO – Tre donne nella squadra di “governo”. E’ una Giunta contraddistinta da una spiccata quota rosa quella varata dal sindaco Stefano Motta, confermato alla guida dell’amministrazione comunale di Calco con un lusinghiero 74,57% di voti nella recente tornata elettorale del 20 e 21 settembre.

Il gruppo di maggioranza di Progetto Calco ha definito nelle ultime ora la Giunta. Motta ha tenuto per sé le deleghe a bilancio, personale, tributi, sicurezza, commercio e attività produttive e ha nominato come vice sindaco Pietro Pozzoni, assegnandoli l’edilizia, l’urbanistica e i lavori pubblici, deleghe che in parte già svolgeva nella precedente Giunta come assessore esterno. Maria Suraci, già consigliera con delega a cultura, biblioteca, turismo e tempo libero, viene promossa ad assessore mantenendo inalterate le competenze mentre in Giunta entrano anche due new entry del panorama politico calchese, ovvero Roberta Brambilla (con servizi alla persona, pari opportunità e affari generali) e Ilaria Ravasi, con delega all’Istruzione e all’educazione.

Assegnate, come da tradizione dell’amministrazione Motta, anche le deleghe ai consiglieri. Luca Panzeri, recordman di preferenze, si occuperà di ecologia e ambiente, viabilità, manutenzione e arredo urbano mentre Stefano Riva, braccio operativo della pagina Fb VirusComune, sarà il referente per comunicazione, informatizzazione e servizi al cittadino. Filippo Anghilieri, medico ortopedico all’ospedale Galeazzi di Milano, sarà il referente per i servizi socio sanitari territoriali, lo sport e le politiche giovanili mentre Matteo Redaelli si occuperà di associazionismo, partecipazione, volontariato e protezione civile.

Già convocato anche il consiglio di insediamento della nuova amministrazione comunale. L’appuntamento è per l’8 ottobre alle 20.30.

