Calco, inaugurata la nuova pista d’atletica della Virtus

Inaugurata la nuova pista di atletica

“Solo un punto di partenza” commenta il presidente della Virtus Calco Walter Andreotti

CALCO – “Per noi è un sogno che si realizza. Il sindaco nel suo discorso ha parlato di un traguardo raggiunto, ma questo deve essere solo un punto di partenza per portare avanti con sempre più convinzione i nostri progetti”. Sono le parole cariche di soddisfazione e orgoglio pronunciate da Walter Andreotti, presidente della Virtus Calco ieri, sabato, durante la cerimonia di inaugurazione della pista di atletica realizzata vicino al palazzetto dello sport.

Realizzata dalla Tipiesse di Cisano, azienda che si è occupata anche del rifacimento della pista d’atletica dello stadio San Paolo di Napoli, la pista consiste in un rettilineo a cinque corsie della lunghezza di 80 metri gareggiabili e perciò in grado di ospitare gare ufficiali fino alla categoria cadetti. L’intervento, costato 110mila euro, ha visto realizzati anche una pedana per il salto in lungo e triplo, una per il salto in alto e una zona dedicata al lancio del peso.

Pronta già a giugno, la pista è stata inaugurata ora in occasione del 60esimo di fondazione della Virtus, sodalizio che, come ribadito dal sindaco Stefano Motta, si è fatto promotore e attuatore dell’intervento: “La Virtus meritava, dopo tanti anni, di vedere coronato questo sogno. Un obiettivo raggiunto che sarà a vantaggio di tutta la comunità, a partire dalle scuole del paese. Ringrazio tutti per la collaborazione mostrata in un progetto che ha visto lavorare fianco a fianco il Comune, la Virtus e la banca di credito cooperativo Brianza e laghi”.

Una “conquista”, quella della pista di atletica, saluta con favore da chi si occupa di corse e manifestazioni podistiche. Al taglio del nastro erano infatti presenti anche Paolo Fasani ed Ennio Airoldi, rispettivamente presidente regionale e provinciale del Csi, concordi entrambi nel rimarcare che questo nuovo impianto contribuirà alla crescita del movimento dell’atletica sul territorio, diventando, mutuando le parole dell’arcivescovo di Milano Mario Delpini da situazione a occasione.

Presente anche il presidente provinciale della Fidal lariana Gianpaolo Riva e il direttore generale della Bcc Mauri. Non poteva mancare il saluto del parroco don Carlo Motta. Prima del taglio del nastro, spazio a un pubblico ringraziamento a Giovanni Sala, dirigente della Virtus, per l’impegno profuso e nell’attenzione dedicata alla realizzazione di questo progetto, diventato finalmente realtà. Contestualmente alla pista d’atletica, è diventato “operativo” anche il parcheggio realizzato nell’area dove una volta venivano ospitate le giostre durante la festa di Calco.

“Ci sono opere che hanno sicuramente una valenza sociale più significativa di un parcheggio, ma questo è stato un intervento complesso sia dal punto della realizzazione, che burocratico con contenziosi che ne hanno ritardato la costruzione di ben 10 anni” ha concluso soddisfatto Motta.