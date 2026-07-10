Calco rinnova il Protocollo d’Intesa con Plastic Free per la tutela dell’ambiente

Confermata la collaborazione tra Comune e associazione per promuovere giornate di pulizia ambientale e attività di sensibilizzazione
L’accordo punta a coinvolgere cittadini e volontari in iniziative dedicate alla salvaguardia del territorio
CALCO – Il Comune di Calco e l’associazione Plastic Free rinnovano il Protocollo d’Intesa, confermando la collaborazione per la tutela dell’ambiente e la promozione di iniziative rivolte alla comunità.
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