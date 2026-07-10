Calco rinnova il Protocollo d’Intesa con Plastic Free per la tutela dell’ambiente

L’accordo rinnova l’impegno condiviso a organizzare giornate dedicate alla pulizia del territorio, progetti di educazione ambientale nelle scuole, attività di sensibilizzazione e iniziative pensate per coinvolgere cittadini e volontari nella salvaguardia dell’ambiente.

Il protocollo conferma la volontà di proseguire un percorso condiviso per promuovere la tutela del territorio e una crescente consapevolezza ambientale, valorizzando il contributo di tutta la comunità attraverso azioni concrete.

L’associazione Plastic Free ha infine ringraziato il Comune di Calco, i volontari e tutti coloro che, con passione e dedizione, contribuiscono alla realizzazione delle iniziative, ribadendo l’importanza della collaborazione per continuare a costruire un territorio più pulito, più consapevole e più vivibile.