Calco rinnova il Protocollo d’Intesa con Plastic Free per la tutela dell’ambiente

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plastic free 10 luglio 2026

Confermata la collaborazione tra Comune e associazione per promuovere giornate di pulizia ambientale e attività di sensibilizzazione

L’accordo punta a coinvolgere cittadini e volontari in iniziative dedicate alla salvaguardia del territorio

CALCO – Il Comune di Calco e l’associazione Plastic Free rinnovano il Protocollo d’Intesa, confermando la collaborazione per la tutela dell’ambiente e la promozione di iniziative rivolte alla comunità.

L’accordo rinnova l’impegno condiviso a organizzare giornate dedicate alla pulizia del territorio, progetti di educazione ambientale nelle scuole, attività di sensibilizzazione e iniziative pensate per coinvolgere cittadini e volontari nella salvaguardia dell’ambiente.

Il protocollo conferma la volontà di proseguire un percorso condiviso per promuovere la tutela del territorio e una crescente consapevolezza ambientale, valorizzando il contributo di tutta la comunità attraverso azioni concrete.

L’associazione Plastic Free ha infine ringraziato il Comune di Calco, i volontari e tutti coloro che, con passione e dedizione, contribuiscono alla realizzazione delle iniziative, ribadendo l’importanza della collaborazione per continuare a costruire un territorio più pulito, più consapevole e più vivibile.

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