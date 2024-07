Casatenovo, al via Util’Estate: prima tappa la scuola dell’infanzia di Valaperta

Un gruppo di volontari ha ripulito sabato il murales, ormai rovinato, che costeggia il cortile esterno della scuola dell’infanzia

Sono 22 i ragazzi di Casatenovo coinvolti in Util’Estate, progetto che si arricchirà, dal 26 agosto al 6 settembre, di un progetto all’interno dell’orto sociale

CASATENOVO – Sono ventidue i ragazzi casatesi coinvolti nel progetto Util’Estate partito oggi, lunedì 1° luglio, avendo come obiettivo la partecipazione dei più giovani in attività di cura e manutenzione del “bene comune”.

L’iniziativa, nata all’interno delle progettualità sovracomunali dell’ambito di Merate, vedrà alternarsi due gruppi di adolescenti e giovani guidati da una figura educativa della Cooperativa Sociale La Grande Casa impegnati nella cura di diverse aree pubbliche del Comune come la scuola dell’infanzia di Valaperta, il cimitero di Capoluogo, la corte Grande di Cassina De’ Bracchi, l’orto sociale Parco Galileo e i parchi pubblici.

Dal 26 agosto al 6 settembre è prevista invece un’esperienza aggiuntiva per tutti i giovani dell’Ambito di Merate che si svolgerà all’interno dell’orto sociale: Util’Estate Agricolo, dove dieci ragazzi e ragazze, guidati da un educatore professionale, si sperimenteranno nella cura del verde e nella coltivazione di ortaggi. Affronteranno tematiche green, imparando le tecniche di coltivazione sostenibile e l’importanza della cura dell’ambiente.

La prima tappa delle attività di cura del bene pubblico è in programma alla scuola dell’infanzia di Valaperta facendo seguito alla richiesta che insegnanti e rappresentanti di classe hanno rivolto all’amministrazione comunale di riqualificare il murales che costeggia tutto il cortile esterno, ormai rovinato dal tempo.

Proprio per questo motivo sabato scorso, 29 giugno, un gruppo di volontari capitanato dallo storico volontario Berto, sempre disponibile per le attività di manutenzione della scuola infanzia di Valaperta e di Cassina De’ Bracchi e formato da nonni e genitori della scuola dell’Infanzia (Rocco, Luciano, Stefano e Fabio) e da alcuni esponenti dell’amministrazione comunale, si è occupato della pulizia del muro che sarà oggetto dell’intervento di posa del fissativo e di una base di colore da parte dei giovani. L’intervento dei ragazzi di Util’Estate servirà per preparare il muro in vista dell’opera che bambini e genitori realizzeranno durante il prossimo anno scolastico.

Gli assessori Gaetano Caldirola , Chiara Godina e Daniele Viganò hanno voluto esprimere un sentito ringraziamento ai rappresentanti e ai volontari della scuola dell’infanzia, a Berto e al Colorificio Limonta per aver fornito l’attrezzatura utilizzata per la pulizia del muro.