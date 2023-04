Casatesport volley promossa in serie D: i complimenti del sindaco

Il sentito grazie dell’amministrazione comunale per l’impegno quotidiano di atlete, allenatori e dirigenti

Casatenovo si conferma una comunità molto attiva e in grado di esprimersi ad alti livelli nello sport

CASATENOVO – Una promozione, quella della squadra di prima divisione dell’Asd Casatesport Volley in serie D, di cui tutta la comunità è orgogliosa. Arrivano direttamente dal sindaco Filippo Galbiati e dal consigliere allo Sport Francesco Sironi le parole di congratulazioni per l’importante risultato raggiunto dal sodalizio cittadino.

“Questo importante traguardo, conquistato grazie all’impegno quotidiano e costante delle atlete, degli allenatori e dei dirigenti, è un risultato di cui tutta la comunità casatese può ritenersi orgogliosa. L’Amministrazione ringrazia inoltre Casatesport per il prezioso lavoro di gestione e valorizzazione della palestra di via Volta, portato avanti da molti anni a beneficio di tutti i cittadini”.

Non solo. “Gli importanti successi conseguiti da associazioni sportive casatesi negli ultimi anni testimoniano che Casatenovo è una comunità molto attiva e in grado di esprimersi ad alti livelli nello sport e lasciano sperare futuri e sempre maggiori traguardi. È senz’altro ciò per cui tutta Casatenovo fa il tifo”.