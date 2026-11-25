I 1.700 pazienti rimasti senza il proprio medico potranno fare riferimento alla continuità assistenziale presso la struttura di Casatenovo

Il consigliere regionale Fragomeli annuncia un confronto con l’assessorato al Welfare e l’Asst di Lecco per individuare possibili soluzioni

CASSAGO BRIANZA – A partire dal 1° dicembre circa 1.700 cittadini di Cassago Brianza dovranno fare riferimento a un ambulatorio medico temporaneo per l’assistenza sanitaria di base. A determinare la situazione sarà il pensionamento della dottoressa Paola Anna Drigo, che porterà il paese a poter contare su un solo medico di medicina generale.

Una criticità che preoccupa Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale del Partito Democratico, che annuncia l’intenzione di attivarsi per individuare possibili soluzioni e limitare i disagi per i residenti.

“Apprendo con grande preoccupazione che a Cassago Brianza dal 1° dicembre ci sarà un solo medico di base e che dietro al pensionamento della dottoressa Paola Anna Drigo ci sono 1.700 cassaghesi che dovranno rivolgersi all’Ambulatorio medico temporaneo, presso la continuità assistenziale che ha sede nella Casa di comunità di Casatenovo”, dichiara Fragomeli.

Il consigliere regionale intende approfondire le ragioni che hanno portato a questa situazione, verificando anche se fosse possibile intervenire prima per incentivare una maggiore presenza di medici di medicina generale sul territorio.

“Mi attiverò da subito per capire quali sono state le cause che hanno generato questa situazione e se non si poteva fare qualcosa prima per incentivare maggiormente la presenza di medici di medicina generale”, prosegue.

L’interlocuzione coinvolgerà l’assessorato regionale al Welfare e l’Asst di Lecco, con l’obiettivo di individuare le misure necessarie per rendere il meno pesante possibile il disagio per i cittadini interessati.

La questione potrebbe arrivare anche in Consiglio regionale in occasione della prossima seduta dedicata al bilancio di previsione. Fragomeli valuterà infatti la possibilità di presentare specifici emendamenti per intervenire sulla criticità.

“In particolare, essendo prossima la seduta di bilancio regionale di previsione, valuterò la fattibilità di presentare emendamenti che possano andare nella direzione di attenuare questa fortissima criticità, che vede la mancanza della prima figura di assistenza medica sul territorio”, conclude il consigliere del Pd.