Cernusco. Il sindaco: “Nessun nuovo caso di covid-19 grazie all’impegno di tutti”

I contagiati ufficiali sono 41 e 12 le persone in quarantena nelle proprie case

Il sindaco: “La polizia locale ha riscontrato poche situazioni anomale”

CERNUSCO – Pubblichiamo integralmente il messaggio del sindaco, Giovanna De Capitani, rivolto ai cittadini di Cernusco.

“Cari cittadini,

trascorsi questi primi giorni di Fase 2, mi preme comunicarvi con soddisfazione che questa settimana non abbiamo avuto incrementi di contagi in paese grazie anche all’impegno e al rispetto delle regole messe in atto dalla maggior parte di voi cittadini. I dati sono fermi a 41 contagi ufficiali, per lo più tutti curati al loro domicilio, e attualmente sono 12 le persone che stanno osservando l’isolamento in quarantena.

Nonostante maggiori possibilità di movimento potendo uscire per svolgere attività fisica, anche la Polizia Locale ha riscontrato poche situazioni anomale limitate al non corretto utilizzo della mascherina o a contesti di piccoli assembramenti dovuti alla possibilità di rivedere conoscenti e famigliari da cui siamo stati così a lungo separati.

Accanto agli aspetti positivi che hanno fatto riscontrare a Cernusco un buon livello di rispetto delle regole, premiato dal non aumento dei contagi, devo in ogni caso sottolineare che due sono le norme fondamentali da seguire quando si esce da casa:

– Mantenere le distanze interpersonali sempre, anche quando si passeggia o si corre in compagnia;

– Tenere sempre la mascherina a protezione di naso e bocca, obbligatoria in tutta la Regione Lombardia ed è concesso abbassarla solo quando si corre per poi riposizionarla una volta rallentata l’attività fisica.

La mascherina non è un accessorio ma un presidio indispensabile per la tutela della nostra e dell’altrui salute. Utilizziamola con scrupolo e nel modo corretto, solo così ci proteggiamo da eventuali contagi fuori casa.

Mi rivolgo in particolare alle persone anziane. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato di doversi sottoporre a queste regole. Tutti abbiamo visto in passato in televisione solo i cittadini cinesi indossare per strada le mascherine per proteggersi dall’inquinamento ma adesso dobbiamo imitarli per proteggerci dal Coronavirus, molto più insidioso e letale. Quindi, nessuna vergogna o titubanza nel portare sempre la mascherina di protezione, ben posizionata a copertura del naso e della bocca, anche al cimitero o in chiesa o quando si porta fuori il cane. Finito questo periodo ritorneremo a mostrarci a faccia scoperta con la soddisfazione di aver vinto questa lotta al Covid 19.

Devo ringraziare molte aziende ed associazioni che stanno aiutando nella fornitura di materiali e viveri, con discrezione e riservatezza. Innanzitutto la Caritas Parrocchiale, la Croce Rossa e i Volontari tutti per il supporto nella preparazione dei pacchi alimentari e per le derrate donate alle famiglie bisognose. Tra le aziende Orvad, Emmetre e Tricot Chic solo per citare gli ultimi aiuti ricevuti. Un grazie anche a tutti i Dipendenti Comunali e alla Polizia Locale per l’impegno continuo profuso in questo periodo che ha visto tutti noi impegnati senza sosta per rispondere ai bisogni dei cittadini. Un sincero augurio di buona rispettosa domenica”.

Giovanna De Capitani