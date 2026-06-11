Che annata per il Pagnano volley: promozione in serie D, scudetto e premio miglior giocatrice

Stagione da incorniciare per le ragazze della Prima Divisione
Risultati importanti per l’Ac Pagnano che domenica 21 giugno festeggia il 65esimo di fondazione
MERATE – Non solo promozione in serie D, ma anche vittoria del campionato e premio per la miglior giocatrice.
E’ una stagione da incorniciare quella appena terminata per la squadra di Prima Divisione dell’Ac Pagnano Volley che, dopo aver conquistato, a inizio maggio, la promozione in serie D, ha vinto anche lo scudetto della sua categoria, risultando la prima squadra in classifica del campionato promosso dal Comitato territoriale Milano Monza Lecco.
A inorgoglire ancor di più la società presieduta da Antonio Ghezzi la conquista del titolo di miglior giocatrice, andato a Carlotta Frigerio.
Non solo. Le belle notizie non riguardano solo la Prima Divisione: anche la squadra della Terza divisione è passata di diritto in seconda divisione, conquistando il pass per disputare il prossimo campionato in una categoria superiore.
Una bella soddisfazione per la società pagnanese che si appresta a festeggiare, domenica 21 giugno, il 65esimo di fondazione con aperitivo offerto dall’Ac Pagnano e pranzo inserito nell’ambito della manifestazione Merate Chef (prenotazioni entro il 17 giugno al 339 4391464).
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