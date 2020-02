Con il singolo ‘Stranger’ i Blue Rose incantano Casa Sanremo

L’esperienza della band ‘dirty rock’ composta da quattro giovani lecchesi e comaschi

Il prossimo giugno la band sarà all’Ariston per Sanremo Rock

COMO – Con il loro ultimo singolo, ‘Stranger’, hanno incantato Casa Sanremo, rendendo la loro musica, definita ‘dirty rock’, sempre più conosciuta. Parliamo della band Blue Rose, composta dai giovani Gianmarco Bado, 28 anni di Alzate Brianza (bassista), Andrea Lanzi, 22 anni di Ponte Lambro (batterista), Denis Burghelea, 23 anni di Casatenovo (cantante) e Lorenzo Rocchiccioli, 24 anni de La Valletta Brianza (chitarrista).

I quattro ragazzi a inizio febbraio hanno partecipato al prestigioso appuntamento di Casa Sanremo, l’hospitality del Festival della Canzone Italiana.

I Blue Rose sono arrivati fin qui grazie alla vittoria al Nice Voice Festival. Ad esperienza finita l’emozione è grande: “Per noi è stata una vetrina importante – ha raccontato a nome della band Lorenzo Rocchiccioli – suonare a Casa Sanremo, dove passano tutti i grandi protagonisti e gli addetti ai lavori del festival, è stata un’occasione bellissima. Dopo l’esibizione abbiamo ricevuto apprezzamenti da Enrico Bianchini, presidente dei grandi festival italiani e Vince Tempera, direttore musicale dei grandi festival italiani. Una cosa che ci ha davvero reso felici è stata che quando siamo usciti diverse persone ci hanno fermati chiedendo di fare una foto con loro. Durante l’esperienza siamo anche stati intervistati dagli studenti di un liceo di Sanremo”.

‘Stranger’ è il singolo portato a Casa Sanremo: proprio lo scorso 3 febbraio era uscito il videoclip, interamente auto prodotto come spiegato: “Abbiamo fatto tutto da soli, girando in due giorni a Villa Guaita. Cogliamo l’occasione per ringraziare il sindaco di Ponte Lambro, Ettore Pelucchi, per averci messo a disposizione questo splendido edificio! A breve registreremo un album, siamo carichi e determinati”.

Il prossimo appuntamento per i Blue Rose sarà sempre a Sanremo a inizio giugno per la finale del concorso Sanremo Rock, sul palco del Teatro Ariston.