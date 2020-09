Covid a Merate: 5 nuovi positivi e 17 sorveglianze attive per i rientri dall’estero

L’aggiornamento del sindaco che invita tutti a mantenere le buone abitudini anti contagio

Anche in città aumentano i guariti

MERATE – Cinque nuovi positivi e 17 persone in più sottoposte in via cautelativa a sorveglianza attiva perché per lo più rientranti da viaggi all’estero. Sono i dati aggiornati sull’evoluzione della pandemia da coronavirus a Merate diffusi questa mattina dal sindaco Massimo Panzeri. Il bollettino si riferisce all’ultimo aggiornamento rilasciato dalla Prefettura il 3 settembre ed evidenzia, al netto dei nuovi casi di infezione riscontrati dai tamponi effettuati, una situazione di “sostanziale miglioramento, anche se – come ammette il primo cittadino – l’obiettivo degli zero contagi non è stato ancora raggiunto. Il virus è ancora attivo, per cui dobbiamo al momento necessariamente continuare a conviverci”.

Anche a Merate, così come avviene a livello regionale, il numero dei soggetti guariti con un doppio tampone risultato negativo è in ascesa: sono 35 persone in più rispetto al precedente bollettino portando a 166 le persone negativizzate. Il che porta il totale dei positivi a covid 19, da inizio emergenza, a 211 con un meno 30 rispetto agli ultimi dati. Stabile il numero dei decessi fermi a 26 persone.

L’invito del sindaco è quello a continuare a mettere in atto le misure di prevenzione al contagio. “Sono buone abitudini che ormai tutti conosciamo come l’utilizzo di mascherine, il mantenimento del distanziamento interpersonale e la frequente igienizzazione delle mani a cui tutti dobbiamo attenerci con la riapertura delle scuole dell’infanzia avvenuta oggi ed in previsione del riavvio completo di tutte le altre scuole. Solo con questi comportamenti responsabili potremo finalmente tornare alla normalità. Auguro a tutti gli studenti in particolare una buona ripresa dell’attività scolastica”.