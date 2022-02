Covid, ancora in calo i pazienti in ospedale: a Merate zero ricoveri

L’ospedale Mandic potrebbe tornare definitivamente Covid free come è stato prima della recrudescenza della quarta ondata

Sono 55 i ricoverati al Manzoni di Lecco. Di questi tre sono in terapia intensiva

LECCO – In calo ancora i ricoveri di pazienti positivi al Covid negli ospedali lecchesi. All’ospedale Manzoni di Lecco sono infatti 55 le persone attualmente ricoverate e positive al virus, mentre al Mandic di Merate non ci sono attualmente più ricoverati positivi al virus tanto che il reparto di medicina A che prima ospitava i ricoverati risultati infetti tornerà nel giro di poco a svolgere le proprie funzioni al massimo a regime completo.

La direzione dell’Asst Lecco sta valutando proprio in queste ore come procedere in merito alla riorganizzazione dei presidi, ovvero se far tornare l’ospedale Mandic covid free come era stato per diversi mesi prima della recrudescenza della quarta ondata del Covid 19 dirottando quindi su Lecco eventuali pazienti positivi che dovessero aver la necessità di un ricovero ospedaliero.

Al Manzoni, come dicevamo, i pazienti ricoverati positivi al Covid sono 55. Di questi tre sono in terapia intensiva. All’ultimo monitoraggio effettuato da Asst con i dati del 21 febbraio le persone ricoverate erano 59 al Manzoni e 7 al Mandic.