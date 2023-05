Cremella. Un tratto di SP48 chiuse martedì notte per lavori

CREMELLA – La Provincia segnala la chiusura al transito della SP 48 a Cremella nel tratto compreso tra il Pk 1+222 (rotatoria tra Via Cadorna e Via Confalonieri) ed il Pk 1+770 (rotatoria tra Via Cadorna e Via Per Cassago) dalle 21:00 del giorno martedì 09 maggio alle 05:30 del giorno mercoledì.

In caso di maltempo od imprevisti dalle 21:00 del giorno mercoledì alle 05:30 di giovedì.

La chiusura si rende necessaria per consentire la disinstallazione delle opere provvisionali di cantiere montate sullo sporto di gronda di un immobile privato prospiciente la sede stradale, a tutela dell’incolumità pubblica.