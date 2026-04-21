Ginnastica, dieci ori per l’Asd Rhythmics Gym all’ultima tappa regionale

Ottima prestazione per le ginnaste meratesi in trasferta a Rho

Prossimo appuntamento con le finali nazionali che vedranno in gara per 46 atlete dell’Asd Rhythmics Gym

MERATE – Dieci ori, sei argenti e due bronzi: è quanto hanno conquistato le ginnaste dell’Asd Rhythmics Gym in gara sabato 11 e domenica 12 aprile al complesso sportivo Molinello Play Village a Rho durante l’ultimo weekend delle gare regionali promosse dal Csi.

In pedana le coppie e squadre dei livelli Small, Entry, Base, Medium e Large con risultati che hanno reso orgogliosi allenatrici e dirigenti.

“Sono state due giornate ricche di grandi emozioni, tensione e fantastici traguardi. Tutte le nostre ginnaste in gara hanno dimostrato un grande impegno mettendo in mostra i risultati del duro lavoro di ogni allenamento. La tensione e l’emozione si sono fatte sentire, ma tutte le nostre ginnaste hanno saputo affrontare questa importante gara con grande determinazione. Siamo molto contente di tutte loro e della loro grande crescita” commentano dallo staff tecnico composto da Isabella Scardina, Sara Airoldi, Chiara Ribolzi, Chiara Cereda, Arianna Sala e dalla coreografa Yuliia Sakharova.

La prima giornata di gara ha visto scendere in pedana le coppie e le squadre dei livelli Entry, Base e Medium.

Per la 1° categoria Esordienti Entry la coppia Celeste Damiani e Lucia Longhi ha conquistato il gradino più alto del podio conquistando il titolo di campionesse regionali.

La Squadra 1° categoria Entry, composta da Valentina Cazzaniga, Viola Lustri e Aurora Mandelli, ha sfiorato il podio per pochissimi centesimi.

Per la 3° categoria Entry la squadra composta da Allegra Consonni, Metis Gatti e Beatrice Piacentini ha conquistato due ori, uno per la classifica assoluta e l’altro nell’esercizio misto, mentre per l’esercizio unico ha conquistato l’argento regionale.

Per il livello Base, la squadra di 1° categoria composta da Asia Di Donna, Zoe Manetti e Ludovica Valenti ha sfiorato il pass nazionale per pochissimi centesimi.

La giornata di sabato si è conclusa con il livello Medium dove la coppia di 2° categoria formata da Sarah Cirillo e Asia Zuliani ha conquistato il bronzo regionale.

Domenica mattina sono scese in pedana le coppie del livello Large, dove la società fa doppietta d’oro.

Per la 3° categoria Rebecca Amendola e Sofia Perego e per la 4° categoria Diana Marca e Alice Veronese si incoronano campionesse regionali con due ori al collo.

Nel pomeriggio sono scese in pedana tutte le squadre Small, con il podio conquistato dai colori meratesi.

Per la 1° categoria la squadra composta da Giulia Casati, Erin Healy, Martina Maggioni e Alice Verri ha conquistato il titolo di campionesse regionali, oro nell’assoluta, oro nell’esercizio Unico e bronzo nel Misto.

La squadra composta da Sofia Beretta, Noemi Galbusera, Sabrina Gessati e Vittoria Voleno, si impone al secondo posto, ottenendo due argenti nell’assoluta e nell’esercizio unico.

Per la 2° categoria la squadra composta da Greta Bovati, Greta Falsitta, Natalie Poltronieri e Elena Zahami conquista il titolo di campionesse regionali ottenendo l’oro in tutte le specialità.

Argento in tutte le specialità invece per la squadra composta da Sofia Aleotti, Chiara Mankhin, Bianca Mauri e Sofia Quinterio.

Grandi complimenti a tutte le ginnaste da parte della vicepresidente Giovanna Scardina e il presidente Tartaglia.

Lo sguardo è ora rivolto alle finali nazionali Csi in programma dall’11 al 17 maggio la società meratese di ginnastica ritmica sarà in gara con ben 46 ginnaste.