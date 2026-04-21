Ginnastica, dieci ori per l’Asd Rhythmics Gym all’ultima tappa regionale

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Ludovica Valenti, Zoe Mametti e Asia Di Donna

Ottima prestazione per le ginnaste meratesi in trasferta a Rho

Prossimo appuntamento con le finali nazionali che vedranno in gara per 46 atlete dell’Asd Rhythmics Gym

MERATE – Dieci ori, sei argenti e due bronzi: è quanto hanno conquistato le ginnaste dell’Asd Rhythmics Gym in gara sabato 11 e domenica 12 aprile al complesso sportivo Molinello Play Village a Rho durante l’ultimo weekend delle gare regionali promosse dal Csi.

In pedana le coppie e squadre dei livelli Small, Entry, Base, Medium e Large con risultati che hanno reso orgogliosi allenatrici e dirigenti.

“Sono state due giornate ricche di grandi emozioni, tensione e fantastici traguardi. Tutte le nostre ginnaste in gara hanno dimostrato un grande impegno mettendo in mostra i risultati del duro lavoro di ogni allenamento. La tensione e l’emozione si sono fatte sentire, ma tutte le nostre ginnaste hanno saputo affrontare questa importante gara con grande determinazione. Siamo molto contente di tutte loro e della loro grande crescita” commentano dallo staff tecnico  composto da Isabella Scardina, Sara Airoldi, Chiara Ribolzi, Chiara Cereda, Arianna Sala e dalla coreografa Yuliia Sakharova.

 

La prima giornata di gara ha visto scendere in pedana le coppie e le squadre dei livelli Entry, Base e Medium.

Celeste Damiani e Lucia Longhi

Per la 1° categoria Esordienti Entry la coppia Celeste Damiani e Lucia Longhi ha conquistato il gradino più alto del podio conquistando il titolo di campionesse regionali.
La Squadra 1° categoria Entry, composta da Valentina Cazzaniga, Viola Lustri e Aurora Mandelli, ha sfiorato il podio per pochissimi centesimi.

Aurora Mandelli, Valentina Cazzaniga e Viola Lustri

Per la 3° categoria Entry la squadra composta da Allegra Consonni, Metis Gatti e Beatrice Piacentini ha conquistato due ori, uno per la classifica assoluta e l’altro nell’esercizio misto, mentre per l’esercizio unico ha conquistato l’argento regionale.

Allegra Consonni, Metis Gatti e Beatrice Piacentini

Per il livello Base, la squadra di 1° categoria composta da Asia Di Donna, Zoe Manetti e Ludovica Valenti ha sfiorato il pass nazionale per pochissimi centesimi.

La giornata di sabato si è conclusa con il livello Medium dove la coppia di 2° categoria formata da Sarah Cirillo e Asia Zuliani ha conquistato il bronzo regionale.

Asia Zuliani e Sarah Cirillo

Domenica mattina sono scese in pedana le coppie del livello Large, dove la società fa doppietta d’oro.

Sofia Perego e Rebecca Amendola

Per la 3° categoria Rebecca Amendola e Sofia Perego e per la 4° categoria Diana Marca e Alice Veronese si incoronano campionesse regionali con due ori al collo.

Diana Marca e Alice Veronese

Nel pomeriggio sono scese in pedana tutte le squadre Small, con il podio conquistato dai colori meratesi.
Per la 1° categoria la squadra composta da Giulia Casati, Erin Healy, Martina Maggioni e Alice Verri ha conquistato il titolo di campionesse regionali, oro nell’assoluta, oro nell’esercizio Unico e bronzo nel Misto.

Erin Healy, Martina Maggioni, Giulia Casati e Alice Verri

La squadra composta da Sofia Beretta, Noemi Galbusera, Sabrina Gessati e Vittoria Voleno, si impone al secondo posto, ottenendo due argenti nell’assoluta e nell’esercizio unico.

Sofia Beretta, Sabrina Gessati, Noemi Galbusera e Vittoria Voleno

Per la 2° categoria la squadra composta da Greta Bovati, Greta Falsitta, Natalie Poltronieri e Elena Zahami conquista il titolo di campionesse regionali ottenendo l’oro in tutte le specialità.

Elena Zahami, Natalie Poltronieri, Greta Falsitta e Greta Bovati

Argento in tutte le specialità invece per la squadra composta da Sofia Aleotti, Chiara Mankhin, Bianca Mauri e Sofia Quinterio.

Sofia Aleotti, Sofia Quinterio, Bianca Mauri e Chiara Mankhin

Grandi complimenti a tutte le ginnaste da parte della vicepresidente Giovanna Scardina e il presidente Tartaglia.

Lo sguardo è ora rivolto alle finali nazionali Csi in programma dall’11 al 17 maggio  la società meratese di ginnastica ritmica sarà in gara con ben 46 ginnaste.