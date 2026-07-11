Ginnastica ritmica, ottimi risultati per l’Asd Rhythmics Gym alle finali nazionali di Rimini

Le finali nazionali si sono svolte a Rimini dal 20 al 28 giugno

Ottimi risultati per le ginnaste meratesi, alcune all’esordio in una finale Fgi

MERATE – “Una settimana ricca di emozioni, dove le nostre ginnaste si sono distinte tra le centinaia atlete provenienti da tutta Italia, conquistando molteplici pass per le finali tra le migliori dieci d’Italia”: è il commento dello staff tecnico dell’Asd Rhythmics Gym, in gara con diverse ginnaste alla finali nazionali Fgi che si sono disputate a Rimini dal 20 al 28 giugno.

Le prime a scendere in pedana sono state le ginnaste del livello LD, mettendo in mostra tutto il proprio talento. Ginevra Perego, alla sua prima esperienza in questo livello, si è affermata tra le prime 20 ginnaste nella specialità palla su 64; Sofia Perego è tra le prime 15 ginnaste nella specialità cerchio su 123 mentre Rebecca Amendola sfiora la finale a dieci, nella specialità clavette e chiude al 12 piazzamento su 79.

Per il livello LC1 Giulia Banfi sfiora la finale a dieci, nella specialità nastro per solo 0,05 cent e chiude all’11° piazzamento Italiano su 45.

Agata Quinterio nella qualifica specialità clavette conquista il 4° piazzamento italiano su 48, chiude la finale al 9° posto dovuto da un piccolo errore. Nella specialità nastro sfiora la finale per soli 0,05 cent e chiude all’11° piazzamento.

Camilla Ripamonti stacca il pass per la finale nella specialità clavette con il 7° piazzemento su 48, in finale due piccoli errori la fanno chiudere al 10° posto.

Ilenia Pena Quintana ottiene il pass per la finale specialità fune con il 10° posto su 35 e chiude la finale confermandosi al 10° piazzamento.

Alessia Piazza stacca due pass per le finali di specialità clavette e nastro con il 6° piazzamento in entrambi gli attrezzi; chiude la finale clavette al 4° posto a un passo dal podio e al 7° posto al nastro.

Per il livello LB Emily Grassi conquista le due finali di specialità nastro e clavette con l’8° piazzamento Italiano in entrambi gli attrezzi e chiude con il 6° punteggio al nastro e il 7° alle clavette.

Ludovica Amendola, al suo esordio in Fgi, conquista la finale alle clavette con l’8° punteggio su 47 e chiude la finale all’11° posto, al nastro sfiora la finale a dieci, di pochissimi centesimi ottenendo il 12° punteggio.

Asia Di Donna, anche lei al suo esordio in Fgi, ottiene ottimi risultati ed è tra le prime 20 ginnaste nella specialità palla su 42.

Sarah Cirillo sfiora la finale alle clavette per soli 0,05 cent e nella specialità cerchio ottiene il 15° posto su 115 ginnaste.

Asia Zuliani conquista il bronzo nazionale nella qualifica alle clavette, ottiene i due pass per le finali e chiude la gara al 5° posto specialità fune e al 11° posto specialità clavette.

“Un grande ringraziamento va alla società Gs Ritmica San Zeno per averci ceduto in prestito due loro ginnaste per partecipare al campionato di squadra LB” continuano della società meratese. Due gli esercizi montati in meno di tre settimane, con la squadra composta da Sarah Cirillo, Asia Zuliani, Anita Pirovano e Asia Fabbriconi che alla prima esperienza di squadra in Fgi, ottiene il pass per la finale con il 10° punteggio su 116.

Chiude la finale al 12° piazzamento confermandosi tra le squadre più forti d’Italia.

“Sono molto orgoglioso dei risultati ottenuti da tutte le nostre ginnaste e del grande lavoro di tutto lo staff tecnico ” commenta il presidente Tartaglia.

“Tutte le nostre ginnaste sono state bravissime e hanno saputo gareggiare con grande determinazione ” aggiunge la vicepresidente Giovanna Scardina.

Ora la società si prepara per la nuova stagione sportiva con inizio a settembre dove saranno attivi gli open day dai 3 anni in poi.