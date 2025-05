“Gli anni d’oro”: che spettacolo il saggio di fine anno della Polisportiva Aurora Olgiate

La manifestazione si è tenuta sabato 24 maggio al Palazzetto dello Sport

In campo le atlete della sezione ginnastica artistica, gli atleti del judo e del karate

OLGIATE MOLGORA – Tutti senza fiato sabato 24 maggio al palazzetto della Polisportiva Aurora per l’esibizione di fine anno degli atleti e delle atlete della Polisportiva Aurora.

Il tema di quest’anno ha voluto riprendere i saggi che più sono rimasti nel cuore dall’ormai

lontano 1988, anno di inaugurazione del palazzetto, fino ad oggi.

Per l’occasione sono scesi in campo non solo le quasi 190 iscritte alla sezione ginnastica

artistica ma anche gli atleti del judo e del karate, i quali hanno contribuito al saluto finale di

questa lunga era sportiva.

I più piccolini del corso asilo hanno dato il via allo spettacolo.

Tra i saggi che le insegnanti del corso asilo hanno amato di più ci sono senza dubbio quelli

ispirati al mondo Walt Disney.

Il corso preagonistica riporta tutti indietro nel tempo, nel 2011 e sono pronte a regalare una performance speciale ispirata al tema “Le bellezze al bagno”.

Con il corso elementari 1 e 2 elementare gli spettatori si sono trovati ad assistere al “Circo della Ginnastica”

Un piccolo intermezzo con gli atleti del judo e del karate

Per poi tornare di nuovo nel mondo della ginnastica con le ragazze del corso medie e superiori che hanno fatto un tuffo nel passato… direzione anni ’80!

Dove realtà e fantasia si intrecciano, ecco che le atlete del corso 3-4-5 elementare hanno portato il pubblico nel magico paese di “Alice nel Paese delle Meraviglie”.

A far ballare il pubblico ci hanno pensato le ragazze del corso elementari avanzato. A bordo della loro macchina del tempo si parte alla scoperta dei generi musicali!

Con il corso promozionale allieve si torna di nuovo nel mondo delle fiabe.

Queste giovani ginnaste, piene di passione e dedizione, hanno rappresentato tutti i

personaggi della storia di Cenerentola, un tema speciale per le loro allenatrici poiché è stato il loro primo saggio.

Il saggio successivo riprende un tema del lontano 2008 “I 4 elementi”.

La passione e la creatività delle atlete del corso medie e superiori avanzato hanno preso forma rappresentando l’incredibile forza della natura.

Avvicinandosi alla conclusione, il gruppo promozionale junior e senior è riuscito a unire il divertimento ad esercizi di alta difficoltà tecnica sorprendendo il pubblico con un’impeccabile interpretazione delle suore di “Sister Act”.

Quando tutto sembra giungere alla fine, dopo il tradizionale momento di ringraziamento con la consegna dei fiori, le sorprese non tardano ad arrivare.

Tra gli anni d’oro, è giusto celebrare oggi ci sono anche quelli delle allenatrici, un tempo

bambine e atlete. Ma qual è il tema del saggio che in questi anni è stato visto più volte e non ha mai stancato? Ovviamente… Il Natale!

Le insegnanti si sono messe in gioco e hanno preparato una bellissima sorpresa per le loro

atlete e tutto il pubblico presente.

Dopo questa spettacolare esibizione, che ha lasciato tutti a bocca aperta, tornano di nuovo in campo tutte le atlete che hanno ancora in serbo un’ultima sorpresa, questa in particolare per il presidente Cesare.

Non poteva mancare un saluto anche da parte del gruppo di ballo, che ha volteggiato attorno alle ginnaste per concludere insieme questa fantastica giornata.

E’ stato un pomeriggio intenso, ricco di sorprese ma soprattutto pieno di emozioni, tante

lacrime e sorrisi, a cui si sono uniti tutti i ricordi dei momenti vissuti in palestra.

E’ con queste parole che le insegnanti vogliono ringraziare tutti coloro che hanno contribuito con passione e impegno alla crescita di questa palestra.

“Tutte noi siamo arrivate in questa palestra piccolissime, qui siamo cresciute, come atlete, come insegnanti e come donne. Questo è il posto dove abbiamo raggiunto traguardi importanti, imparato ad accettare delusioni, condiviso vittorie e sconfitte, ma è anche dove abbiamo coltivato le migliori amicizie, dove abbiamo riso tanto e pianto tanto, è il posto dove ci sentiamo a casa.

Con questo saggio si chiude un capitolo lungo, per noi, una vita. E questa storia è fatta di persone, che oggi più che mai vogliamo ringraziare.

Per prime tutte le bambine e i bambini, di oggi e degli anni passati, voi avete colorato le nostre giornate. Tutte le insegnanti, quelle che non ci sono più, quelle che hanno scelto

strade diverse e quelle che, appena possono, tornano a trovarci e a condividere un saggio con noi.

Ma soprattutto oggi dobbiamo ringraziare quelle persone che ogni giorno abbiamo trovato alla scrivania pronte ad accoglierci, Carlino, Ennio, Fabrizio, Carlo, Patrizio e soprattutto Cesare.

È grazie a voi, al vostro tempo e alla vostra passione, che abbiamo scritto questo bellissimo capitolo delle nostre vite”.

GALLERIA FOTOGRAFICA