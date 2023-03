Grandi risultati per il Sankukai Belotti in gara a Barzanò

Seconda gara provinciale domenica scorsa a Barzanò

I risultati degli allievi e delle allieve dell’Asd Sankukai Belotti in gara nel kata singolo e a coppie e scontri di kumite (combattimento)

BARZANO’ – Domenica 19 marzo il Centro Sportivo Paolo VI di Barzanò ha ospitato la seconda gara a circuito provinciale organizzata dal C.S.I di Lecco. Numerosi atleti hanno partecipato alla competizione, tra cui molti allievi e allieve del Maestro Fausto Belotti, dell’A.S.D. O. Barzanò e dell’A.S.D. Sankukai Belotti di La Valletta Brianza.

Alcuni ragazzi stanno prendendo confidenza con il tatami di gara, altri sono già temprati dalle competizioni precedenti, ma tutti hanno con determinazione e coraggio superato l’agitazione e portato a termine la loro sfida, ottenendo ottimi risultati con grande soddisfazione di allenatori e famiglie. In prima linea sugli spalti i papà: ricordati e festeggiati anche nel saluto iniziale.

In gara, come in palestra, però, non si è mai da soli. Presenti al Palazzetto oltre al Maestro Belotti, infatti, c’erano gli istruttori Roberto Barbiero, Marco Cattaneo e Laura Ghezzi, gli allenatori Pietro Cogliati e Cosimo Pisano e le cinture nere Davide Consonni, Antonio e Francesca Cerrone, che sono stati un importante supporto sportivo ed emotivo per gli atleti e le atlete.

La gara prevedeva l’esecuzione del kata singolo e a coppie e scontri di kumite (combattimento). Di seguito i risultati degli allievi e delle allieve del Sankuaki Belotti:

Primo posto

Nel kata individuale: Davide Cagliani (arancio), Edoardo Vassena (verde), Elisa Scalì (verde) e Sofia Cogliati (blu).

Nel kumite: Sironi Stefano (nera).

Secondo posto

Nel kata individuale: Alessio Sigismondi (verde), Alice Calisti (arancio), Irene Zen (blu), Margherita Limonta (bianca) e Mirko Sala (bianca).

Nel kata a coppie: Alice Calisti e Francesco Magnoli (arancio).

Nel kumite: le cinture nere Gioele Locorotondo e Pietro Cogliati.

Terzo posto

Nel kata individuale: Aurora Piazza (verde-blu), Daniele Locorotondo (gialla), Francesco Redaelli (gialla), Gabriele Cagliani (verde), Giuliano Albini (gialla), Laila Montagnese (arancio-verde) e Melita Montagnese (arancio-verde).

Nel kata a coppie: Jacopo Di Benedetto e Daniele Locorotondo (gialla).

Nel kumite: Federico Cogliati (nera).

Quarto posto

Nel kata individuale: Francesco Magnoli (arancio), Matteo Mauri (gialla) e Riccardo Rocca (gialla-arancio)

Nel kata a coppie: Giuliano Albini (gialla) e Mirko Sala (bianca).

La competizione prevedeva la premiazione con coppa dei primi quattro classificati. Hanno brillantemente partecipato, senza però riuscire a qualificarsi, dato le categorie molto numerose e agguerrite: Alessio Mandelli (arancio), Amina Rachidi (bianca), Davide Consonni (nera), Davide Curtoni (bianca), Elisa Frigerio (bianca), Enea Nelli (bianca), Gianluca Pozzi (marrone), Gregorio Limonta (bianca), Karima Rachidi (bianca), Lorenzo Brunati (arancio), Marco Soddu (arancio) e Nicolò Potocnjak (gialla-arancio).

“In gara si vince, a volte, ma si impara sempre. Si impara dagli altri e si impara qualcosa di importante di sé, anche se non c’è una coppa per questo” conclude il maestro Belotti.